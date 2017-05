Varsler omkamp – vil fire på firer-kravet i matte

Lens Kristine Daastøl (25) kom ikke inn på lærerstudiet fordi hun manglet 4 i matte. Nå er hun lærervikar i matte i stedet. Både Sp, KrF og SV vil ha omkamp om karakterkravet.

Lene Kristine har lenge vært kjempemotivert for å bli lærer. Derfor var skuffelsen stor da hun i fjor ikke kom inn på lærerutdanningen ene og alene på grunn av for lav mattekarakter. Karaktersnittet lå ellers over fire fra videregående.

– Jeg oppfylte ikke karakterkravet i matte. Men jeg har jobbet på Kragerø skole i halvannet år nå, blant annet som vikarlærer i matematikk både i 2. og 7. klasse, sier Daastøl til VG.

Færre vil bli lærer ** For trinn 1–7 er det 2291 førstevalgssøkere i 2017. Det er 1,5 søkere per studieplass, og langt under snittet for alle utdanningene (2,44). ** For trinn 5–10 er det registrert 2440 førstevalgssøkere. Det er 1,7 førstevalgssøkere per studieplass. ** Bare utdanningen for trinn 8-13, (lektorutdanningen) ligger på snittet med 2,4 førstevalgssøkere per studieplass. Der er det 2408 førstevalgssøkere i 2017. (Kilder: Samordna opptak, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun forsikrer oss om at matematikkundervisningen går helt fint, kanskje spesielt fordi hun vet hvordan noen elever sliter spesielt med faget.

Det var Dagbladet som omtalte Daastøls spesielle situasjon først – sist høst.

Etter den tid har hun som privatist sikret seg den ene matte-fireren som må til. I slutten av mai får hun vite om hun har oppnådd det gjenstående mattekravet for å komme inn på et av lærerstudiene hun har søkt i Oslo, Tønsberg og Trondheim.

SKAL BLI LÆRER: Lene Kristine Daastøl (25) er lærervikar på Kragerø skole etter at hun ikke kom inn på lærerutdanningen sist høst. Foto: , Privat

Nå er minst tre av partiene på Stortinget klare for å kreve omkamp om karakterkravet på 4 i neste stortingsperiode. Samtidig er både lærerstudenter og lærere urolige for følgene av karakterkravet.

– Jeg er spesielt urolig for alle skolene i distriktene som allerede sliter med å få kvalifiserte søkere til lærerstillingene. Med et enda trangere nåløye og flere ledige studieplasser som følge av karakterkravene, blir denne rekrutteringen enda verre, sier skoletalsperson Anne Tingelstad Wøien i Sps stortingsgruppe.

Samme bekymring har hennes kolleger Anders Tyvand (KrF) og Audun Lysbakken (SV) i utdanningskomiteen. Begge er sterke motstandere av 4-erkravet i matte.

På sitt landsmøte nylig besluttet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet at det bør innføres et generelt karakterkrav på 4 i stedet for fagspesifikke krav i matematikk og norsk.

Begge de to lærerorganisasjonene, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, er også sterke motstandere av karakterkravet.

ER LÆRERUTDANNET: Avtroppende leder i Pedagogstudentene, Silje Marie Bentzen. Foto: , Pedagogstudentene

– Mange potensielle lærerstudenter blir skvist ut fordi de ikke har høy nok karakter i matematikk. Det spiller ingen rolle om disse studentene hadde planer om å undervise i matematikk eller ikke. Det teller heller ikke om de har toppkarakterer i alle andre fag. «Har man ikke høy nok karakter i matematikk, kan man ikke bli en god engelsklærer», er tydeligvis omkvedet, sier forbundssekretær Geir Allan Stava i LO-tilknyttede Skolenes landsforbund.

Kritisk utdanningsforsker



Avtroppende leder Silje Marie Bentzen i Pedagogstudentene, er enig:

– Pedagogstudentene er opptatt av at det skal stilles krav, så lenge det er smarte krav. Et gjennomsnittskarakter er bedre enn å utheve enkeltfag, sier Bentzen.

Professor Karl Øyvind Jordell ved Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo, påpeker at antall studieplasser som blir stående tomme på lærerutdanningen for trinn 1-7, har økt de siste årene.

– Antall ledige studieplasser hadde ligget på et par hundre i årene før, men i fjor var tallet like under 600. I Nord-Norge var det bare 50 studenter på utdanningen for trinn 1-7, sier Jordell til VG.

Han understreker at det er selve opptaket av lærerstudenter som betyr noe for senere rekruttering av lærere til skolene, og ikke antallet søkere.

SATSER PÅ MATTEKURS: Christian Bjørnø (Ap) i Stortingets utdanningskomité tar for gitt at Kunnskapsdepartementet får orden på forkursene som skal gi søkere til lærerstudiene anledning til å forbedre mattekarakterene sine. Foto: , Arbeiderpartiet

Jordell mener Kunnskapsdepartementet må gå bort fra kravet om 4 i matte, samt utsette kravet om en femårig master for denne gruppen.

Den femårige masteren som starter opp til høsten, innebærer blant annet at ingen lærere vil bli uteksaminert i 2021, påpeker Jordell.

Fraviker ikke kravet



Ingen av de tre største partiene på Stortinget i denne perioden, har imidlertid foreløpig tenkt å fravike karakterkravet.

Arbeiderpartiet, som ligger an til å gå i regjering etter valget med blant andre Senterpartiet, er mest opptatt av bedre forkursene for søkere som vil forbedre mattekarakteren sin.

– Ap har vært for karakterkravet i matte ut fra et ønske om at lærere skal ha god kompetanse i basisfagene. Jeg er usikker på om vi kan få flere og bedre realfaglærere ved å lempe på kravene som allerede er innført, sier Christian Bjørnø i utdanningsfraksjonen i Ap på Stortinget til VG.

– Du er ikke bekymret for at søkere som er motiverte til å bli gode lærere, blir utestengt fra utdanningen?

– Jeg er opptatt av at de som ikke har en firer i matte får gode tilbud om forkurs i matematikk som setter dem i stand til å klare karakterkravet. Disse kursene har hittil ikke fungert etter hensikten og fremstått noe kaotiske. Samtidig så må vi alltids vurdere hvordan karakterkravene slår ut på søker- og opptakstallene, svarer Bjørnø.

SNUR IKKE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, fotografert på talerstolen på Høyres landsmøte tidligere i vår. Foto: Fredrik Solstad , VG

Ap vil også at det i større grad prøves ut alternative opptaksformer for å få tak i de mest motiverte studentene, som for eksempel intervjubaserte opptak, legger Bjørnø til.

Regjeringen holder fast på kravet



Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som har stått for innføringen av karakterkravene, har ingen planer om å endre på disse.

– Nedgangen i søkertall skyldes ikke firer-kravet i matematikk. Det er heller ikke sånn at søkertallene har gått drastisk ned. Med et krav om karakteren fire i snitt, slik Pedagogstudentene foreslår, vil det være enda færre som er kvalifisert til å komme inn på lærerutdanningene, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Da VG i forrige uke spurte ham om høyere karakterkrav og en femårig utdanning ville føre til at lærerutdanningen produserer færre lærere, svarte Røe Isaksen:

– Vi så ingen effekt i form av færre søkere i fjor etter at kravet om ha karakteren 4 i matematikk ble innført. Det er en langvarig jobb å få opp prestisjen til læreryrket. Det er ellers ingenting som tyder på at det er tyngre å rekruttere til lengre og mer krevende utdanningsløp.

PS Fremskrittspartiet støtter i likhet med Høyre en opprettholdelse av karakterkravet på fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.,