Varsler læreropprør mot regjeringen

Ordførere og kommunetopper i Ap hamrer løs på regjeringens lærerkutt i ungdomsskolen. Bare i Oslo strupes støtten til 58 årsverk.

– Kall det gjerne et opprør. Vi gjør nå felles front for betydningen av større lærertetthet i kommunene, sier skolebyråd Pål Hafstad Thorsen i Bergen.



Han lover at kommunen skal prøve å kompensere for regjeringens kutt, men i en trang kommuneøkonomi er det vanskelig.

Både han og partikollegene fra hele Kommune-Norge støtter satsing på tidlig innsats i de første årene på skolen. Men ikke ved å fjerne lærerårsverk i ungdomsskolen.

– I Oslo innebærer regjeringens statsbudsjett at 58 lærerårsverk må bort i ungdomsskolen. 16 skoler mister mellom tre og fem lærere. Sårt tiltrengte lærere er brukt til økt lærertetthet i store klasser, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo til VG.

I 2012 bestemte den rødgrønne regjeringen at det skulle opprettes 600 lærerstillinger i ungdomsskolen, spesielt i områder med behov for å styrke lærertettheten.

Fire år etter foreslås ordningen avviklet i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2017.

– Direkte uklokt



Ordfører Rita Ottervik i Trondheim har ikke forståelse for at prøveprosjektet avvikles før det er ferdig evaluert.

– Det er direkte uklokt å avvikle et forsøk før man har sett om det virker. Spesielt i en situasjon med stort frafall, sier Ap-ordføreren.

Hun er i likhet med partikameratene fra rådhus landet rundt allerede overbevist om at de ekstra stillingene har en god effekt på elevene.

Ap-gruppeleder Cecilie Bjelland i ledighetsrammede Stavanger minner om at lærerkuttene kommer på toppen av høy ledighet i Rogaland og tidligere lærerkutt.

I hennes kommune har det blitt 74 færre lærere de siste tre skoleårene. Samtidig har elevtallet økt med 300.

– Nå blir det trolig enda færre lærere i ungdomsskolen hvis regjeringens forslag får støtte i Stortinget, sier Bjelland til VG.

16 lærere er tilført fire skoler i kommunen som følge av forsøksordningen. Skolene i Rogaland har fått 50 lærere.

Erna: «Sen innsats»



Trond Giske, som både er nestleder i Ap og leder i Stortingets utdanningskomité, mener det er ravende feil av regjeringen å flytte midler fra ungdomsskolen til tidlig innsats i 1.-4. klasse.

– Det er dårlig bruk av penger. Det viktigste er økt lærertetthet både i barneskolen og ungdomsskolen. Vi håper Stortinget i budsjettprosessen kan få disse pengene på plass igjen i ungdomsskolen, sier Giske.

Han reagerer på at dagens ungdomsskoleelever skal «betale» for tidlig innsats på 1. – 4. trinn.

Det har ikke lyktes VG å få et svar fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Men statsminister Erna Solberg (H) gjorde det nylig klart i Stortingets spørretime at det var tidlig innsats som var førstevalget i regjeringens skolesatsing neste år.

– Når det gjelder de 600 stillingene i ungdomsskolen er dette «sen innsats», altså reparasjonsarbeidet, så var det et tidsbegrenset forsøk. At vi nå avvikler dette forsøket og øker satsingen på tidlig innsats, mener jeg er en riktig prioritering, sa Solberg.

Kommunetoppene i Ap synes regjeringen undervurderer lærertetthetens betydning på ungdomsskolen for å forebygge frafall i videregående.

– Ap bør få skolestatsråden



Samtidig sender de et tydelig signal til både Trond Giske og partiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre om at Ap bør sikre seg kunnskapsministeren etter valget neste høst.

– Det viktigste er at Ap går i regjering. Men jeg mener at nå er det viktig at Ap sikrer seg kunnskapsministeren, sier skolebyråd Thorsen i Bergen.

Han tror mange sist Ap satt i regjering – satt igjen med et feilaktig inntrykk av at skolepolitikken besto av gratis frukt og grønt til elevene.

Også byrådsleder Raymond Johansen mener det er «helt fundamentalt» at Ap får grep om rattet i skolepolitikken, og at en statsrådspost i Kunnskapsdepartementet bør være et klart mål for partiet.

PS I de rødgrønne regjeringene mellom 2005 og 2013 var det SV som hadde kunnskapsministrene: Øystein Djupedal, Tora Aasland, Bård Vegar Solhjell og Kristin Halvorsen.