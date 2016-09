Universiteter og høyskoler uenige om nikab-forbud

Rektor Curt Rice ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener et nasjonalt nei til nikab i utdanning strider mot alles rett til utdanning.

– Jeg er av den oppfatning at religiøse klesplagg ikke skal være til hinder for å ta høyere utdanning og at et generelt forbud er uforenlig med lik rett til utdanning, sier Rice til VG.

Debatten har rast etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug avviste et nasjonalt forbud. Kort tid etter varslet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre et forslag om at elever og studenters ansikt ikke skal være tildekket på skolen.

Religiøse plagg ** Nikab: Ansiktsdekkende slør som henger under øynene og dekker nese og munn. Brukes sammen med hijab. ** Hijab: Utbredt sjal som dekker hodet og håret. Mange versjoner, festes som oftest stramt under haken. ** Burka: Heldekkende hode- og kroppsplagg som bare har en liten åpning til ansiktet, i Afghanistan ofte med gitter.

I tillegg støtter både Frp og nå sist Høyre et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg – etter at statsminister Erna Solberg uttalte seg om saken fra FNs generalforsamling i New York.

Dermed ligger det an til flertall for et nei til nikab-bruk i skoler og høyere utdanning.

Men universiteter og høyskoler er delt i sitt syn på om det er behov for nasjonale retningslinjer, viser en rundspørring som VG har gjort på fem store universiteter og høyskoler.

På Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) studerer mange med minoritetsbakgrunn.

Rektor Curt Rice mener høyskolen på egen hånd er i stand til å vurdere hvilke klesplagg studentene kan iføre seg.

– På HiOA opplever vi at vi har fungerende retningslinjer for dette og ser helst at det fortsetter å være opp til lokale faglige vurderinger om begrensninger av klesplagg er nødvendig, sier Rice.

UiO: Fungerer fint fra før



Også Universitetet i Oslo er motstander av et statlig generelt nei til nikab.

– Vi opplever at dagens praksis, hvor dette vurderes ut fra lokale, faglige hensyn fungerer fint, og har ikke registrert et behov for et nasjonalt regelverk, svarer prorektor Ragnhild Hennum på VGs spørsmål.

Universitetet har heller ikke hatt noe eget forbud mot heldekkende ansiktsplagg.

– Dagens praksis er at spørsmålet vurderes i fagmiljøene, ut ifra faglige hensyn på den enkelte utdanning, forteller Hennum.

– Krevende å håndheve forbud

Samme holdning har Universitetet i Bergen (UiB) som hittil ikke har opplevd problemer med at studenter eller undervisere har møtt opp på forelesning eller i andre sammenhenger med nikab eller burka.

– Et nasjonalt forbud vil være krevende med hensyn til håndheving. Vi ønsker oss heller andre tilnærminger til dette. Vi støtter tanken om at det er en pedagogisk utfordring at bruk av nikab hindrer en god dialog mellom student og underviser og studentene seg imellom. Derfor vil vi heller oppfordre til en undervisningssituasjon uten bruk av ansiktsdekkende plagg. Hittil har vi heller ikke sett behov for vårt eget reglement, men dette kan selvsagt endre seg, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal ved UiB til VG.

På Høgskolen i Østfold, som de siste årene har hatt en student som er iført nikab, er det derimot i praksis innført et lokalt forbud.

Prorektor Stein Haugom Olsen vil likevel ønske et nasjonalt forbud velkommen.

– Et nasjonalt forbud eller reglement vil sikre lik håndtering av disse spørsmålene på tvers av alle utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Østfold vil selvsagt tilpasse seg et nytt reglement om det blir vedtatt av Stortinget, forsikrer Olsen.

Han tror også et nasjonalt regelverk vil være enklere å forholde seg til for alle studiesøkere.

Kun hatt erfaring med Leyla



I høyskolens studiehåndbok går det frem at åpen og god kommunikasjon er nødvendig for å sikre at studentene gis samme mulighet til å oppnå forventet læringsutbytte.

«Bruk av plagg som medfører tildekking av ansiktet er ikke forenlig med slike grunnleggende faglige forutsetninger, og er ikke tillatt ved:

Alle undervisningssituasjoner, arbeid i grupper, veiledningssituasjoner, praksisopplæring (intern/ekstern), labøvelser og alle eksamens-, prøve- og testsituasjoner.»

Stein Haugom Olsen sier høyskolen hittil kun har hatt erfaring med studenten Leyla og hennes nikab-bruk, som VG omtalte tirsdag.

– Vi har hatt god dialog med henne om det nye regelverket, og hvordan dette påvirker henne. Som hun beskriver selv går dette greit, og vi er veldig glade for at hun selv sier at hun så godt som aldri har opplevd å få negative tilbakemeldinger i sin studiehverdag, sier Olsen.

Student med nikab møtte opp



Også ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark) er ledelsen positiv til nasjonale retningslinjer mot bruk av ansiktsdekkende hodeplagg.

Prorektor Kristian Bogen sier daværende Høgskolen i Telemark grep fatt i saken da en student med nikab møtte opp på skolen for to år siden.

– Blir det et flertall på Stortinget for et nasjonalt regelverk mot nikab i skolene, vil jo det bli noe alle må følge. Men dette vil uansett ta noe tid å sette ut i livet. Derfor bør vi uansett få vårt eget regelverk så raskt som mulig, sier Bogen.

Han forteller at hensynet til å sikre god kommunikasjon i undervisningen – med vekt på å se studentenes ansikter, samt å ivareta kravene til sikkerhet, er hovedmotivene for å forby ansiksdekkende plagg.