Studentsamskipnaden etter studentseremoni: – Ligner på opptaksprøver i militæret

15 NTNU-studenter ble tirsdag sendt til sykehus etter en opptaksprøve ved linjeforeningen «Smørekoppen». – Dette er en alvorlig hendelse, sier dekan.

En mann i 20 årene er innlagt på intensivavdelingen med alvorlige og uavklarte skader ved St. Olavs hospital i Trondheim, etter at linjeforeningen «Smørekoppen» arrangerte en inntaksseremoni ved NTNU tirsdag kveld.

«Smørekoppen» er linjeforeningen til maskinstudentene som studerer produktutvikling og produksjon.

Fire andre studenter ligger til observasjon, og totalt måtte 15 til legen etter å ha drukket en etsende eddikløsning under en seremoni der «Smørekoppen» skulle bestemme hvem som fikk være med i studentforeningen.

– Ritualene minner litt om de som gjennomføres ved amerikanske universiteter og opptaksprøver i militæret. Tanken er nok at folk som har vært gjennom en prøvelse ser på linjeforeningen som mer attraktiv etterpå. De rister gruppa sammen, sier Halvard Danielsen, kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), til VG.

Bakgrunn: 15 NTNU-studenter til legen etter opptaksprøve til linjeforening



Krevende opptak



På tross av tirsdagens hendelse, mener Danielsen at linjeforeningene forsøker å ta hensyn til de nye studentene.

– De er opptatt av etikk, og at ingen skal føle seg presset til å delta på noe de ikke har lyst til, nettopp fordi disse ritualene har fått en del kritikk tidligere, sier han.

Les mer: Politiet oppretter sak etter studentforgiftning

Danielsen understreker at opptaksritualer som det på tirsdag i stor grad er tilknyttet linjeforeningene på Gløshaugen campus.

– Ekstreme prøvelser

– Dette er en alvorlig hendelse. Det var mellom 50 og 100 studenter tilstede ved arrangementet, forteller Olav Bolland, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap til VG.

Ifølge dekanen har universitetet en årlig dialog med de mange linjeforeningene ved NTNU, som hvert år gjennomfører seremonier.

En linjeforening er tilknyttet et fakultet ved universitetet og står for sosialt samvær og arrangementer for de ulike studieprogrammene.

– Vi tok tak i slik problematikk som dette for mange år siden. Før år 2000 var det en utbredt ukultur der studentene måtte gjennom ekstreme prøvelser for å få bli med i foreningene. Men de siste ti årene har linjeforeningene moderert seg veldig, opplyser Bolland, som viser til tirsdagens hendelse som et avvik.

– Gammel tradisjon

Danielsen i Sit mener linjeforeningene har en viktig funksjon ved NTNU.

– Trondheim er en studieby, og mange av dem som kommer hit er innflyttere. De har ikke noe nettverk, og linjeforeningene er der for å skape et godt miljø og bygge relasjoner for de nye studentene, sier han til VG.

Fikk du med deg denne? Frihet, brorskap og råhet (VG+)

Danielsen forteller at enkelte av linjeforeningene ved NTNU er over hundre år gamle, og bygger sine inntaksritualer på gamle tradisjoner.

– Hver forening har ulike former for opptaktsprøver. Flere av dem er krevende på en eller annen måte. De er ganske fantasifulle, enten det er snakk om løping, kryping i pysjamas, armhevinger eller spising av fiskeinnvoller, utdyper han.



– Får ingen direkte konsekvens



NTNU bistår linjeforeningene med økonomisk støtte, samt kontorer og uteareler til ulike arrangementer. Foreningene drives av studentene selv.

– Konkret er det snakk om at det har blitt lagt opp til et opplegg hvor studentene skulle drikke en fortynnet eddiksblanding. Det å drikke eddik er risikofylt, og det har blitt foretatt en feilvurdering av dem som har arrangert det her, eddik skal ikke drikkes, sier Bolland ved NTNU.

Les også: Åtte studenter tatt i juks ved NTNU

Han sier at ledelsen ved NTNU har personlig kontakt med alle studentene som er innlagt på St. Olavs hospital. I tillegg har de kontakt med ledelsen i den aktuelle linjeforeningen, for å få en gjennomgang av det som har skjedd. Denne uken arrangeres det flere lignende seremonier av de ulike linjeforeningen ved universitetet.

– Dette kommer ikke til å få noen direkte konsekvens for de involverte slik vi ser det i dag. NTNUs ledelse kommer til å signalisere veldig tydelig at vi forventer en endring, og har kontakt med alle linjeforeninger om hvordan slike seremonier kan og ikke kan gjennomføres, understreker Bolland.

– Unntakstilfelle



Professor emeritus ved institutt for psykologi ved NTNU, Arnulf Kolstad, mener antallet «uheldige innslag» ved opptaket til linjeforeningene ved universitetet har blitt flere de siste årene.

– Det som har skjedd nå er først og fremst et unntakstilfelle. Det har ikke skjedd tidligere at folk har blitt alvorlig syke, sier Kolstad til VG.

Professoren har tidligere vært svært kritisk til linjeforeningenes opptaksprøver, og forteller at mange har opplevd dem som ubehagelige og nedverdigende.

Les også: Skoleflinke jenter velger NTNU

– Studenter bør ta til vettet når de kommer i en posisjon der de skal bli akademikere. For mange er ikke slike opptaksprøver morsomt, sier han.