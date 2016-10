Stortinget sier nei til flere eksamener

Stortinget sier nei til regjeringens forslag om at alle 10.-klassinger må opp til eksamen i både norsk, matematikk og engelsk.

Stortingsflertallet ber kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjøre flere endringer i skolemeldingen «Fag – fordypning – forståelse – en fornying av Kunnskapsløftet», når meldingen behandles på Stortinget tirsdag, skriver Aftenposten.

VG skrev i april at regjeringspartiene ville ha slutt på at tilfeldige elever blir trukket ut til eksamen i tilfeldige fag. Riktig løsning var ifølge regjeringen at samtlige avgangselever i ungdomsskolen kom opp til skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk.

Visste du? Omfattende kameraovervåking på norske skoler

Men nå avviser stortingsflertallet forslaget. I dag trekkes et tilfeldig utvalg elever opp i ett av de tre fagene. Isaksen mener hans forslag vil gi en mer rettferdig ordning, men et flertall med Ap, SV, Sp, Venstre og KrF avviser forslaget fordi de mener de vil føre til mer eksamenspress og testing av elevene.

Flertallet ber også Isaksen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan de praktisk-estetiske fagene i skolen kan styrkes på kort og lang sikt. Et forslag om å splitte kunst- og håndverksfagene ble også stemt ned. Det samme ble forslaget om å gi kommunene rett til å omprioritere opp til 10 prosent av timene, ikke 5 prosent som i dag.

Les også: Elever sender SMS - får legeattest på at de er syke

Etter forslag fra KrF går flertallet også inn for et «verdiløft» i skolen, der viktige verdier skal innlemmes i alle fag og på alle nivåer i skolen.