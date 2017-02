Skolesøkerside var nede – dagen før fristen går ut

Onsdag går fristen for å søke videregående skole ut. Tirsdag kveld hadde nettsiden for å søke skoleplass en nedetid på to timer.

Den offentlige nettsiden Vigo.no, som benyttes når elever skal søke plass på videregående skole, hadde tirsdag kveld problemer, dag før fristen får ut 1. mars.

VG fikk tirsdag kveld fått flere henvendelser fra fortvilte søkere som fortalte at det ikke var mulig å komme seg inn på siden.

– Vi forsøker å finne ut hva som har skjedd, og undersøker saken nå, sa daglig leder for Vigo IKS, Brynjulf Bøen, til VG.

Like før klokken 23.00 forteller Bøen at siden er oppe og går igjen, etter en nedetid på om lag to timer.



– Vi beklager overfor søkerne det som har skjedd. Søknadfristen går ut 1. mars klokken 24.00, skriver Bøen i en sms til VG.

Han ble selv varslet om problemene av noen søkere.

– Det er selvsagt kjedelig, nå som det er i innspurten på søknadsprosessen, så det er bare å beklage, sa han tidligere tirsdag kveld. Da åpnet han også for å utvide fristen, dersom problemene ikke lot seg løse raskt.

– De som søker, skal ikke være urolige. Alle skal få søkt, forsikret Bøen.

Det interkommunale selskapet Vigo IKS er eid av landets fylkeskommuner, og distribuerer informasjon om blant annet skoleinntak, nye læreplaner, statistikker og nyheter om den videregående opplæringen.

Det er ikke første gang Vigo.no har hatt problemer. Tidligere år har siden knelt når elever har skullet sjekke skoleinntaket.