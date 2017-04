Skolenedleggelser: Frykter svenske-sentralisering i nord

LIERNE/GÄDDEDE Kommuner i Indre Namdalen er i ferd med å ta igjen sine svenske naboer i Nord-Jämtland. I fraflytting, sentralisering og synkende elevtall.

Gamle Blåsjöen skola i Strømssund i Sverige og Tunnsjø skole i Lierne på den norske siden, har mer enn én ting til felles.

Begge skolene er nedslitt og nedlagt. Samtidig ligger de i to av Sverige- og Norges mest grisgrendte distrikter. Barne- og elevtallet er sterkt synkende.

Et gammelt treskilt med budskapet «varm korv» henger rett ned på sidebygget til den nedlagte svenske skolen. Den lyse lyden av våryre elever i friminuttene er flyttet lenger ned i dalen til Jormvattnet skola.

Der går det tre elever i år.

Til kommunesenteret i Strømssund er det 19 mil. Det er like langt som fra Oslo til Gol i Hallingdal.

Tunnsjø skole i Lierne på den norske siden av grensen, er også tom for elever. I bygda der det tidligere var både verksted, bensinstasjon, barnehage og nærbutikk, er det ikke det lenger.

TOMT FOR BENSIN: I gamle Tunnsjø sentrum, i Lierne kommune på den norske siden av grensen, er bensinstasjonen nedsnødd og nedlagt. Også nærbutikken i bakgrunnen har innstilt driften - i tillegg til skolen. Foto: Terje Mortensen , VG

Alt er nedlagt. Unni Ramberg og noen driftige damer tar vare på skolebygningen, og bruker den som grendehus. Barnehage-delen leies ut til en privatperson.

Men selve skolen, barnehagen, lyden av unger som kauker og lærere som underviser, er borte.

Unni savner alt sammen. Hun kjempet virkelig for skolen. Men for seks år siden var det slutt.

– Elevtallet ble for lavt. Jeg synes de kunne ha holdt liv i skolen litt lenger. Jeg har sittet åtte år i kommunestyret for Senterpartiet, men selv jeg skjønte at det måtte gå den veien at skolen ble nedlagt, sier Unni Ramberg til VG.

Hun har vært hos frisøren tidligere på dagen. Også det utenfor bygda.

GODE MINNER: Et bord og en hel vegg i skolebiblioteket i den nedlagte skolen er dekorert med gjenstander, plakater og bilder. Tidligere elever viser at de har vært glad i skolen sin. Foto: Terje Mortensen , VG

Unni viser rundt i det gamle skolebygget. På et lite bibliotek henger det hilsener og klassebilder på veggen. Mange elever har tallet for «syv fantastiske år» på Tunnsjø skole og oppvekstsenter. Et stort kubbelys med takke-inskripsjon fra en tidligere elev står midt på bordet.

– Det lyset skal aldri få brenne ned, sier Unni.

I noen av klassene var det én eneste elev på slutten.

– Disse gikk sammen med trinnet over eller under. Det gikk helt greit, mener Unni standhaftig.

KONTRASTEN: Oppvekstsjef Patrik Lundberg, viser stolt frem den nyeste og største skolen i Lierne. Her får elevene skolemat på skolen, de har eget basseng og moderne, digitale hjelpemidler i klasserommene. Foto: Terje Mortensen , VG

Oppvekstsjef Patrik Lundberg i norske Lierne kommune, er svensk. Han kommer egentlig fra Frostviken-området - der den nedlagte Blåsjöskolan ligger.

Han mener bestemt at hverken Tunnsjø eller Blåsjöen på hver sin side av grensen kunne leve videre.

– Tunnsjø skole hadde 11 elever siste året før den ble lagt ned. Det året var det ett barn i barnehagen. Året etter hadde skolen hatt ni elever. Skolen ble lagt ned mest fordi det ikke var utsikter til stigende elevtall, sier Lundberg.

NEDLAGT: Tunnsjø skole og oppvekstsenter i Lierne, Norge. Foto: Terje Mortensen , VG

På den svenske siden var utsiktene minst like dystre.

– Idag så finnes det knapt synlige kommunale tjenester på steder som Frostviken, Gäddede og Blåsjön. Det gjør det enda verre å opprettholde folketallet her, beskriver Lundberg.

Han er urolig for at den samme utviklingen skjer på norsk side som har skjedd i Sverige. I 1960-årene var det rundt 3000 innbyggere i Frostviken-området der Lundberg vokste opp. Nå er det ca. 1000 fastboende igjen.

NEDLAGT: Blåsjöen skole i fraflyttingskommunen Strömsund i Sverige ble nedlagt. Barnefamiliene forsvant. Foto: Terje Mortensen , VG

– Vi er nå inne i en trend der elevtallet går kraftig ned i Lierne. Vi hadde en liten innflyttingsbølge på 90-tallet og en stabil elevmasse i årene etter. I 2012 var vi 200 elever. Men om trenden fortsetter som nå, så er vi nede i ca. 130 elever i 2022, sier oppvekstsjefen som har giftet seg norsk og er en av de mange fraflytterne fra Frostviken.

– Du frykter svenske tilstander på den norske siden?

– Det er er dine ord. Vi har en negativ befolkningsutvikling på norsk side, men den er enda tydeligere på den svenske siden, svarer han.

I en kontrastfylt TV-reportasje på den svenske statskanalen SVT ifjor høst, ble den norske distriktspolitikken rost opp i skyene:

Svenske Strömsund kommune hadde regnet seg frem til at den ville ha 200 millioner kroner mer i kommunekassen dersom kommunen hadde ligget på norsk side.

TRE ELEVER: På Vormsvatnet skole i Strömsund i Sverige er det bare tre elever igjen. Foto: Terje Mortensen , VG

TV-kanalen hadde også funnet frem til Liernes lille nye sjokoladefabrikk, Englagård sjokolade, hvor innehaver Eirin Holand fortalte gledesstrålende hvorfor hun flyttet tilbake til hjembygda etter flere år i Oslo. Nå skulle hun ansette folk i faste jobber, gikk det frem av reportasjen.

Holand demper optimismen noe i en samtale med VG.

– Jeg håper virkelig at folketallet i Lierne ikke fortsetter og gå ned. Det er kjempeviktig at flere av de unge fra bygda kommer tilbake, sier Holand.

Hun har ennå ikke ansatt noen fast på fabrikken, men baserer seg på sesonghjelp i høysesongene som før påske og om sommeren.

– Har dine egne jevnaldringer vendt tilbake til bygda?

– De fleste har flyttet ut og ikke kommet tilbake. Men noen er kommet tilbake.