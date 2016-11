Skolene dropper julegudstjeneste på Voss

Skolene på Voss har i fellesskap avgjort at elevene i kommunene ikke skal delta på den tradisjonelle julegudstjenesten i kirken. – Skuffende, sier presten i kommunen.

I et brev til kirken skriver alle skolene på Voss at de dropper julegudstjenesten fra i år. I stedet vil de komme til kirken på andre tider av året, skriver NRK.

– Jeg reagerer på at de helt uten videre fjerner det som har kristen og humanistisk kulturarv og opplevelse av jul i kirken, sier prest Kjersti Brakestad Boge.

Etter at Skulestad skule på Voss i fjor ikke deltok på julegudstjenesten i fjor har rektorene ved alle skolene i kommunen tatt et felles standpunkt. Rektorene skriver i brevet at utgifter til transport er et tema. De ønsker heller ikke at spørsmålet om julegudstjeneste skal splitte skoler, elever og foreldre.

– Jeg syns det er veldig trist at de ikke vil arrangere skolegudstjenester når 90 prosent av elevene er medlem av statskirken. På Voss er julegudstjenesten en tradisjon, sier prest Kjersti Brakestad Boge.