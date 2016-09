Skolen ville ha bevis for at Vår (18) var i begravelse

VINTERBRO (VG) Vår Ida Zakariassen (18) fikk beskjed om å ta med begravelsesprogrammet for å dokumentere skolefravær. Det synes hun var langt over streken.

Vår forteller sin historie for å belyse det hun mener er uklare regler og dårlig kommunikasjon i forbindelse med de nye fraværsreglene som denne høsten ble innført på videregående skoler.

– Jeg vil ikke at andre skal få samme beskjed om å ta med begravelsesprogrammet for å få godkjent fravær. Det er en personlig ting som du ikke vil vise til alle, sier 18-åringen som går i tredje klasse på Ås videregående skole.

Skolen beklager og mener det er snakk om en misforståelse.

Ny fraværsgrense * Fraværsgrensen ble fjernet i 2009, da Kristin Halvorsen (SV) var kunnskapsminister. * Tidligere i år foreslo regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) en nasjonal fraværsgrense på 10 prosent. * Etter stortingsbehandlingen i juni ble en nasjonal maksimal fraværsgrense satt til 15 prosent - der rektor skal bruke skjønn til å vurdere fraværssakene lokalt innenfor en ramme på 10 til 15 prosent. * Ordningen trådte i kraft fra skolestart høsten 2016 i landets videregående skoler, og skal følges av forskning i tre år. (Kilder: VG, Bladet Utdanning, Stortinget,

For å finne ut hva hun skulle gjøre for å kunne delta i en slektnings begravelse forrige uke, tok Vår kontakt med skolens kontor. Der fikk hun først beskjed om at hennes foresatte måtte sende en bekreftelse på e-post.

– Men det synes jeg var litt rart, siden jeg er myndig, sier Vår.

Mamma Anne Brit Hagen nektet da også å skrive melding siden datteren er 18.

Dagen etter gikk Vår til kontoret igjen.

– Da fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta med begravelsesprogrammet, forteller hun.

Mamma Anne Brit hadde i mellomtiden sendt to e-poster til rektor, men disse ble sendt til feil adresse og dermed fikk ikke familien svar i første omgang.

– Vi er ikke ute etter å ta skolen, men systemet. De klarer ikke å formidle rutinene rundt denne typen fravær, sier Anne Brit.

Skolen beklager



Fraværsregler om begravelser Fraværsreglene om begravelser ** For velferdsgrunner, som for eksempel begravelser, kan normalt erklæringer fra foreldre eller myndige elever benyttes. Kilde: Utdanningsdirektoratets rundskriv om hva som omfattes av den nye fraværsgrensen

– Dette er resultat av at en i vårt kontorpersonale har svart på et spørsmål fra eleven om hva som kunne være dokumentasjon for fravær i en begravelse, sier rektor Anne Karin Øksnevad ved Ås videregående skole til VG.

– Vil du beklage at Vår har oppfattet dette som et krav til dokumentasjon fra skolens side?

– Jeg beklager på vegne av skolen at å ta med programmet fra begravelsen ble oppfattet som et krav til dokumentasjon. Men jeg understreker – som jeg også har skrevet i en e-post til eleven og hennes mor – at det er tilstrekkelig med en melding fra en myndig elev eller en foresatt for å få gyldig fravær til deltagelse i begravelse. Dette er i tråd med forskrifter og reglement fra Utdanningsdirektoratet.

– Jeg anser nå denne saken som avsluttet fra vår side. Jeg oppfatter dette som en ikke-sak, legger Øksnevad til.

I en e-post som rektor skrev til Vår Zakariassen og hennes mor, Anne Brit Hagen, går det frem at programmet til en begravelse kan være dokumentasjon. Men at det normalt ikke er noe krav til dokumentasjon for å gå i begravelser.

«Når det gjelder begravelse er det normalt tilstrekkelig at foresatte eller myndig elev gir beskjed. Programmet fra begravelsen kan være dokumentasjon, men vi vil ikke kreve det uten at det gjelder en elev som går i uvanlig mange begravelser.»

For ordens skyld: Vår fikk godkjent fravær uten å legge fram begravelsesprogrammet.

– Urimelig og tungt



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har forståelse for at Vår Zakariassen reagerer på at hun måtte medbringe et begravelses-program som fraværs-dokumentasjon.

– Jeg har forståelse for at et slikt krav oppleves både urimelig og som tungt i tillegg til sorgen. Det er selvsagt ikke slik at elever må dokumentere en begravelse med å vise frem programmet, skriver Røe Isaksen i en e-post til VG.

De nye fraværsreglene, som skal forhindre skulking, for elever i videregående skole ble innført ved semesterstart i år.

Tidligere i år raste debatten, og elevene uttrykte at de var rivende uenige i den nye regelen. VG har tidligere skrevet at lærerne er frustrerte av fraværsregelen som stjeler tid og skaper merarbeid. En rekke skolers dataverktøy fikser heller ikke de nye reglene. Og legeforeningen vil gi foreldrene tilbake retten til å attestere sykefravær slik at ikke legekontorene fylles opp med halvsyke skoleelever. Også elevene har gått hardt ut mot det nye regelverket.

– Regelen er at fravær på grunn av begravelser kan dokumenteres fra foreldre eller myndige elever. Det kreves ikke ytterligere dokumentasjon. Vi gjør det vi kan for å informere om det nye regelverket, men med et nytt regelverk kan det nok ta litt tid før alle sider av regelverket er godt nok kjent. Reglene om dokumentasjon er beskrevet i rundskrivet om fraværsgrensen, minner Røe Isaksen om.

– Fratar elevene tillit



Venstre-leder Trine Skei Grande mener Vårs eksempel fra Ås viser hvordan de nye fraværsreglene oppfattes ute i skolene. Hun har hele tiden vært mot det nye fraværsregimet i videregående.

– Det er dessverre innført et krav til dokumentasjon som ikke hører hjemme noe sted, og som fratar elevene tillit, tordner Grande.

Hun etterlyser likevel at skoleledelsen i Ås burde ha utvist noe større skjønn og medmenneskelighet.

– Her må ledelsen på skolen utvise tillit, ikke mistenksomhet og regelrytteri, sier Venstre-lederen.

Hun mener det er et sykdomstegn at Stortinget har gått inn for å ta fra lærerne den autoriteten de burde ha hatt til å håndtere elevenes fravær.

– Jeg er kontaktet av flere foreldre som opplever at skolene helt har fjernet bruk av skjønn og vurdering av hvorfor elevene er borte, sier Grande.

– Hva kan du og Venstre gjøre med denne grensen nå som den er vedtatt og innført?

– Vi vil kjempe for at de nye bestemmelsene ikke får virke for lenge. Vi vil justere disse. Lærerne må få autoriteten tilbake.