Tre av fire rektorer og skoleledere bruker mer tid på å rapportere nå enn for tre år siden.

Det er stikk i strid med løftene fra regjeringen om å fjerne tidstyver.

• Blant 878 skoleledere fra 762 skoler svarer en stor majoritet på 73 prosent at rapporteringsmengden har økt de tre siste årene.

• 25 prosent mener mengden med rapportering har økt mye.

• Kun én prosent av de spurte svarer at de har fått redusert rapporteringsmengde

Til tross for tidkrevende arbeid fra to regjeringsoppnevnte tidstyvutvalg, opplever ikke skolelederne noen reduksjon i tidsbruk på rapportering og dokumentasjon.

Undersøkelsen er utført av byrået Respons, for Utdanningsforbundet.

ENDA ET SKOLEBESØK: Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Lakkegata skole i Oslo under fremleggelsen av stortingsmeldingen «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen». Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Mer byråkrati

Rektor Stein Larsen på Ortun skole i Fyllingsdalen, illustrerer det han opplever som økt byråkratisering med følgene av det strengere regelverket for elevpermisjoner

Rektoren har behandlet rundt 100 søknader om permisjoner i løpet av et skoleår.

– Etter at det ble laget et system med rektorgodkjenning, økte søknadsmengden som skulle behandles av rektor voldsomt. Elever og foreldre har krav på at disse blir behandlet etter forvaltningsloven, så her må det vurderes, begrunnes og formuleres vedtak i hver enkelt sak. Tidligere kunne en lærer svare ja eller nei på en epost gjennom en forenklet saksbehandling, sier Larsen.

Han stusser også over at moderne datasystemer for HMS-rapportering, samt pålegg om mer omfattende systemer for håndtering av mobbesaker, kriseberedskap, brannvern og diverse undersøkelser krever mer tid, uten at noen synes å ta med i vurderingen at dette går ut over noe annet.

– Tverrpolitisk problem

– Jeg er overrasket over at så mange opplever økt rapportering de tre siste årene. Samtidig er det egentlig ingen overraskelse at den overdrevne målstyringen fører med seg en god del byråkrati, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som organiserer både lærere og skoleledere

Han ønsker ikke å gi regjeringen og kunnskapsministeren alene ansvaret for de økende rapporteringskravene.

LÆRERNES LEDER: Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet som har 170.000 medlemmer, blant annet lærere, barnehagelærere og skoleledere. Forbundet er landets nest største arbeidstakerorganisasjon etter LO. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Dette er er et tverrpolitisk problem. Alle partiene har lenge fortalt oss at de er mot tidstyveri og økende rapportering. Samtidig har utviklingen gått feil vei. Alle skolestyrer i kommunene bør nå sette seg ned med rektorene og se på hvordan skolene administreres. Det irriterer også lærerne at rektorene ofte får så liten tid til å utøve pedagogisk ledelse, sier Handal.

Ikke fornøyd



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener han sammen med kommunene er godt i gang med å fjerne tidstyver i skolen. Men de er ikke kommet i mål.

«Jeg er ikke fornøyd hvis skolelederne mener unødvendig rapportering har økt, og det viser at vi bare må fortsette arbeidet. I denne perioden har vi fjernet en rekke tidstyver. For eksempel en unødvendig obligatorisk prøve, og vi har forenklet nasjonale rapporteringer. Samtidig vet vi at mange tidstyver er lokale, unødvendige møter og tidkrevende HMS-rutiner er blant disse», skriver skolestatsråden i en epost til VG.