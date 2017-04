Skole med smartklokke-forbud

Krohnengen skole i Bergen forbyr elevene å bruke smartklokker. Rektor Per Sognstad ser en utvikling der flere barn bruker klokkene.

Både foreldreutvalget, elevrådet og skolens personale var enig: Smartklokker skal ikke være påslått eller i bruk mens barna er på skolen eller SFO.

Det var Bergens Tidende som først skrev om forbudet mot smartklokker tirsdag.

– Utfordringen er at barnet blir forstyrret hvis det mottar meldinger eller oppringninger på smartklokken sin. Samtidig har vi opplevd at elever går hjem fra SFO uten å gi beskjed til personalet - fordi de har fått beskjed om dette fra foresatte på smartklokken, sier rektor Per Songstad til VG.

Han understreker at det er skolens ansvar at elevene blir så lite forstyrret som mulig i skoletimene.

LA NED FORBUD: Rektor Per Sogstad ved Krohnengen og Eventyrskogen skole i Bergen. Foto: , Privat

– En smartklokke forstyrrer både elevene som bærer den og omgivelsene. Samtaler via klokken kan også lett overhøres av andre, så dette dreier seg også om personvernhensyn, legger rektoren til.

Smartklokke * Egne smartklokker for barn kan brukes til telefonsamtaler, sms-meldinger og gps-sporing - koster i snitt rundt 2000 kroner. * Mer avanserte smartklokker for unge og voksne kan fungere som en fullverdig mobileller smarttelefon. * Varierende grad av tjenester og løsninger. (Kilder: tek.no, vg.no, bt.no)

Hans klare oppfatning er at både elever og foreldre respekterer smartklokke-forbudet.

– Ja, det er et inntrykk jeg har, sier Songstad.

Han henviser også til at kommunen og skolebyråden i Bergen har vektlagt arbeid med å redusere sosiale forskjeller blant barn i byen.

– Det er ikke hovedpoenget med å innføre dette smartklokkeforbudet, men det er en del av sakskomplekset, sier Songstad. En smartklokke koster fort over 2000 kroner.

Foreldre mindre bekymret



Mammaen til en førsteklassing, Anna-Maria Johannessen, sier muligheten til å holde kontakt med sønnen på seks år var hovedgrunnen til at de kjøpte en smartklokke til ham.

– Vi ønsket å ha en mulighet til å kontakte sønnen vår, siden vi ikke ønsker å kjøpe en telefon på lenge ennå. Smartklokken gjør oss litt mindre bekymret i enkelte sammenhenger, sier Anna-Maria Johannessen til BT.

SMARTKLOKKE FOR BARN: Et av produktene som selges inn mot barn og foreldre. Foto: , Xplora

Når hun ringer sønnen, kommer det opp et bilde av henne på klokkens lille skjerm. Klokken har også GPS-sporing, men den er ikke aktivert, ifølge Johannessen, som bruker klokken kun til å gi- og få små beskjeder.

Både hun og samboer Palmer Sinokula forstår at klokken kan virke forstyrrende, men mener forbudet er for begrensende på bruken.

Kontaktverktøy



Rektor Songstad har registrert at noen foreldre mener et forbud mot smartklokker på skolene begrenser bruken - som kontaktverktøy mellom foreldre og barn.

– Jeg har forståelse for det argumentet. Vi forbyr heller ikke elevene å ha med smartklokke eller smarttelefon på skolen, men de må være avslått og lagt ned i sekken eller i jakkelommen i timene, forklarer rektoren.

Det er ennå ikke mange elever på skolen som bruker smartklokke. Men utbredelsen er økende både blant voksne, barn og unge.

Vil være i forkant

Krohnengen skole har behandlet spørsmålet såvidt bredt allerede, for å være i forkant av utviklingen.

I den ene førsteklassen som det vises til på Krohnengen skole, er det tre-fire elever som bruker en smartklokke. Ellers er det fortsatt mobilen eller smarttelefonene som dominerer blant barna.

VIL VERNE BARNA: Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet. Foto: Trond Solberg , VG

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet synes ikke smartklokker for barn er noe viktig behov.

– Å frata barnas rett til å ha et privatliv er en uting. Barn må kunne gjemme seg bort, ta snarveier, komme for sent hjem fra skolen og ha hemmeligheter uten at foreldrene skal ha full oversikt alltid, sier Thon til VG.



Han mener GPS for barn skaper en falsk trygghet og et inntrykk av at Norge er et farlig land å oppholde seg.

- Få land er vel så trygge for barn som Norge. Jeg har forståelse for at skoler innfører forbud mot smartklokker. Mobilforbud i timene er jo allerede veldig vanlig, minner Thon om.

Han minner foreldre om at de må respektere at også barn har rett til et privatliv og personvern. Og dersom ikke voksne følger dette selv, er de dårlige forbilder for sine barn, mener direktøren i Datatilsynet.