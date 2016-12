Røe Isaksen ble pappa til lille Ellef

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (38) fortsetter med å styrke tilveksten til barnehager og skoler. Lørdag ble han pappa til lille Ellef.

– Hei. Alt bra! Jeg gleder meg til slitsomme, men fine år fremover.

Slik kommenterer den stolte far situasjonen i en kort meddelelse til VG via SMS.

Røe Isaksen har tatt permisjon som statsråd for barnehager og utdanning, og overlater ansvaret til «vikar» Anniken Hauglie for en tid.

Hauglie er fra før arbeids- og sosialminister, men har blant annet vært skolebyråd i Oslo.

I sin spalte i Morgenbladet nylig, beskrev Røe Isaksen ventetiden på Ellef.

– ... i realiteten styres alt av når en bitte liten gutt bestemmer seg for å komme ut. Selv den mektige Kontrollkomiteen må bøye seg for det, selv Kongen må godta forfall i statsråd. Alt for et lite barn som ikke kommer til å forstå noe av hva som skjer, skrev Røe Isaksen

FORELDRE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fotografert sammen med kona Henriette Ringnes da de ankom statsministerens representasjonsbolig for nyttårsmiddag i 2014. Foto: Thomas Winje Øijord , NTB scanpix

Det var strengt tatt Torbjørn Røe Isaksens kone, Henriette Ringnes (37), som fødte lille Ellef sist lørdag. Gutten er oppkalt etter sin morfar, og har en stolt storesøster i Karla (2).

To barn i regjeringsperioden



Karla ble også født i denne regjeringsperioden, nærmere bestemt i 2014 – ca. ni måneder etter stortingsvalget høsten 2013 hvoretter Høyre og Røe Isaksen overtok regjeringsmakten etter de rødgrønne.

Høyre-statsråden sa til VG før Karla kom til verden at han ikke kom til å oppdra barnet i noen «Høyre-ånd».

– Han eller hun skal få lov til å velge helt selv. Den skal få forme sitt eget liv og sin egen personlighet. Det blir ikke noe Høyre-medlemskap i dåpsgave, for å si det sånn, sa han til VG i 2014.