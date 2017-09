Professor anklaget for ubehagelige meldinger mister ikke jobben

Professor Nils Rune Langeland (53) skal ikke undervise på Universitetet i Stavanger dette skoleåret, men mister ikke jobben.

Det skriver NRK.

Det kom i sommer inn en klage på professoren for upassende meldinger til flere kvinner. En rekke unge kvinner har mottatt grove meldinger fra Facebook-profilen til professoren.

Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS har behandlet dette som en personalsak.

Instituttet opplyser nå at professoren ikke vil miste jobben, men at han ikke skal undervise dette skoleåret.

Universitetet ønsker ikke å spesifisere om professoren har fått noen reaksjoner etter at de har behandlet saken.



– Han har ikke mistet jobben, sier instituttleder Odd Magne Bakke til NRK.

VG har vært i kontakt med Langeland, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Greit kompromiss



Så langt har UiS bestemt at Langeland ikke skal undervise i studieåret 2017/2018.

Forfatter og student, Maria Kjos Fonn, mottok meldinger fra Langeland av seksuell karakter mellom april og juli i år. Hun mener universitetets reaksjon på saken er et greit kompromiss.

SPØRSMÅL OM TRUSEKJØP: Maria Kjos Fonn fikk spørsmål fra den 53 år gamle professoren om han kunne kjøpe trusen hennes. FOTO: SKJERMDUMP FACEBOOK.

– Jeg synes ikke han virker egnet til å undervise, men jeg synes ikke meldingene var så grove at han trenger å miste jobben, sier hun til NRK.

Ifølge arbeidsavtalen mellom instituttet og professoren, som NRK har fått tilgang til, står det skrevet:

«Det kan være aktuelt at NRL underviser mer enn normalt i fremtidige studieår.»

Instituttleder Bakke svarer NRK slik:

– Det som står der kan jeg pålegge absolutt alle ansatte, så det er selvsagt. Nå har vi tatt en grundig vurdering internt av hele situasjonen, og har fått en avklaring, og jeg kan ikke kommentere avklaringa mer enn det jeg nå har gjort, sier han.

Ikke overrasket over utfallet

Jørgen Jakobsson, lokallagsleder for Pedagogstudentene ved UiS, sier han forventet at Langeland kom til å få lov til å fortsette i jobben.

– Nå har han ikke gjort noe kriminelt, så vi visste at det var dette som kom til å bli utfallet, sier Jakobsson til VG.

Pedagogstudentene leverte inn en klage på professoren da det i sommer ble kjent at han hadde sendt ut slibrige meldinger til unge kvinner, samt én student ved UiS som Langeland hadde undervist i vårsemesteret 2017. Kvinnen klaget i ettertid inn Langeland til universitetet.

– Vi leverte inn klagen for å sette lys på denne saken, og for å sikre rettighetene til studentene. Det er ikke slik at vi skal drive heksejakt på én person, men dette er bare toppen av isfjellet. Vi ser på dette som en skikkethetssak, og hvis en student hadde sendt slike meldinger til en medstudent hadde vedkommende blitt sparket ut ganske raskt:

– Vi reagerer også på manglende meldeplikt i kollegiatet når slike ting skjer. Vi vet at kolleger av Langeland visste om dette, sier han.

– Et knefall fra UiS

I klagen problematiserte pedagogikkstudentene spesielt at Langeland tidligere skikkethetsvurderte lærerstudenter. Klagen er enda ikke besvart av UiS, men Jakobsson skal møte ledelsen ved universitetet torsdag.

– Det jeg reagerer på er om han får lov til å ha tilgang på studentene i fremtiden. Folk skal få lov til å bli bedre. Endrer han oppførsel så er det positivt, men dette har vist seg å være en trend, så det er UiS som gambler på at han skjerper seg her.

Jakobsson tror UiS kommer til å miste kredibilitet etter avgjørelsen om å lå professoren få bli ved universitetet.

– Studentene kommer til å se dette som et knefall. Kvinnelige studenter jeg har snakket med synes dette er ekkelt. De liker jo ikke tanken på at de kan få slike meldinger av en professor, det skaper uro i en allerede stresset hverdag, sier Jakobsson.

KOMMENTARER: Journalist og forfatter Erle Marie Sørheim opplevde at Nils Rune Langeland kom med en svært krenkende kommentar om henne på sin Facebook-vegg i mars. Foto: Skjermdump Facebook.