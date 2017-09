Politiet: Daglige slåsskamper på skole i Oslo

Politiet mener skolemiljøet i hovedstaden er mer urolig enn tidligere. Ved en skole har det vært daglige slåsskamper. En elev ble tatt med elektrosjokkvåpen.

Onsdag forrige uke holdt en elev på Stovner videregående skole et elektrosjokkvåpen opp foran medelever på Stovner videregående skole, skriver Dagsavisen.

16-åringen ble hentet av politiet og tatt med for ransaking. To dager tidligere ble den samme eleven tatt med et annet elektrosjokkvåpen av en lærer. Samme uke skjøt en elev med et luftvåpen med små metallkuler på Ulsrud videregående skole.

– Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes ha å registrert tidligere. Det er særlig ved en del utsatte skoler vi ser dette mønsteret, sier Jarle Kolstad, leder for forebyggende enhet ved politiet på Manglerud og Stovner.

Han sier inntrykket er at omfanget av problemene er større enn før, og det omfatter både mobbing, vold, trusler, slagsmål og narkotikasalg.

– Også sexrelaterte spørsmål og maktkamp om hvem som skal være sjefen i klassen har tatt stor plass, mener Kolstad.

For snart to uker siden var det daglige slåsskamper på Stovner videregående skole, der en elev blant annet ble fraktet til legevakta med mulig brudd i nesen.

– Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til avisen.

Dagsavisen har ikke lyktes i å få en kommentar fra rektorene ved Stovner og Ulsrud videregående skole.

