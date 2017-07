Opplæringssjef beklager: Var for kjapp og mislykket kul i elev-SMS

I en sms til vg1-søkerne skrev fylkeskommunen at det ville være skikkelig flaut å være den eneste i klassen uten PC første skoledag. Nå beklager opplæringssjefen forsøket på å være kul.

FYLKES-SMS-EN: Denne tekstmeldingen fikk vg1-søkerne i Oppland på mobilene sine onsdag.

– Her har vi nok vært både for kjappe og samtidig gjort et mislykket forsøk på å være kule ved å bruke et ungdommelig språk, sier fylkesopplæringssjef Inge Myklebust til VG.

Flere reagerer på tekstmeldingen som ble sendt til alle søkere til første året på de videregående skolen i Oppland onsdag.

Noen synes sms-en er skrevet i en ovenfra-og-ned-tone – og kan virke noe skremmende på 16 år gamle søkere.

– Ikke motiverende



– Jeg forstår at for søkere som for første gang skal inn på videregående, er det kanskje ikke så motiverende å få denne typen informasjon om PC-ordningen, sier Silje Johansen (18) som gikk ut av Gjøvik videregående skole i juni.

– Å kommunisere at det vil være flaut å være eneste elev uten PC, kan bidra til å henge ut de som kanskje ikke har råd til dyre datamaskiner, sier Johansen.

REAGERER: Silje Johansen (18) gikk ut av Gjøvik videregående i juni. Foto: , Privat

Hun synes det er voksent gjort av fylkesopplæringssjefen at han nå beklager sms-meldingen og formulerer en ny.

Legger seg flat



Inge Myklebust i fylkeskommunen mener forsøket på en ungdommelig tone i tekstmeldingen ikke traff helt.

– Dere hadde valgt andre ord i en sms om PC til lærerne?

– Ja, dette gikk direkte til elevene. Dette er ikke måten vi gir ut informasjon på i Oppland fylkeskommune. Vi legger oss helt flate og ber om unnskyldning for dette., sier Myklebust til VG.

Han sender nå ut en ny SMS med ny tekst, hvor det går fram at Oppland fylkeskommune beklager beskjeden som ble sendt ut.

Leder Mattis Månum Pettersen (18) i elevrådet på Gjøvik videregående, tror ikke formuleringen i sms-en er gjort med vond vilje.

REAGERER: Mattis Månum Pettersen (18) leder elevrådet på Gjøvik videregående skole. Foto: , Privat

– Budskapet kan nok oppleves på forskjellige måter, og vil kanskje være litt skremmende for noen, litt ovenfra og ned.

– Samtidig er det bra at fylkesopplæringssjefen forsøker å være litt ungdommelig og direkte i språkbruken til elevene. Men her kunne han nok valgt en annen ordbruk, sier Pettersen som også er leder for Ungdommens fylkesting.

Bærbar datamaskin er et obligatorisk verktøy for elever i videregående opplæring i både i Oppland og andre fylker. I Oppland er nye elever selv ansvarlig for å anskaffe en egnet PC før skolestart.

Tilbudet om leie-PC er fjernet til fordel for at nye vg1-elever får tilbud om å kjøpe en subsidiert PC via fylkeskommunen.