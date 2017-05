Offentliggjorde oppgaver dagen før landsomfattende eksamen

Lundehaugen ungdomsskole i Sandnes la torsdag ut en lydfil på læringsplattformen Its learning som inneholdt alle spørsmålene til engelsk-eksamenen som ble avholdt over hele landet fredag.

Lydfilen var ment for elever med lese- og skrivevansker, og skulle fungere som hjelp etter at eksamensoppgavene var publisert.

– Det er rett og slett en feil at den ble lagt ut for tidlig. Vi pleier å publisere forberedelsesmateriell på Its learning i forkant av eksamen, men lydfilen skulle selvsagt ikke med. Dette er svært uheldig, og vi må bare beklage, sier rektor ved Lundehaugen ungdomsskole, Randi Rønneberg Bustnes til VG.

Oppgavene som ble offentliggjort i lydfilen var til en skriftlig engelsk-eksamen for avgangselevene på 10.-trinn, og er identisk for hele landet.

I hvor stort omfang lydfilen har spredt seg blant elevene er ikke Bustnes sikker på, men den skal ha vært tilgjengelig på siden i tre-fire timer.

– Det har nok gått noen tips rundt omkring, forteller Bustnes.

Saken er nå oversendt Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland for videre behandling.

– Vi er kjent med at det har vært en hendelse hvor noen elever har fått tilgang til eksamen i engelsk. Vi ser svært alvorlig på slike hendelser, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug.

Utdanningsdirektoratet jobber nå med å få en oversikt over situasjonen og omfanget av den. Tiltak, inkludert annullering av eksamenen, vil bli vurdert fortløpende.