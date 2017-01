Ny rapport: Opptil ett skoleårs forskjell i skolers bidrag til læring

Det er tildels store forskjeller i hvordan den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, viser en stor kartlegging. Men skoleeksperter advarer mot at rapporten ikke viser årsaken til forskjellene.

Rapporten, som er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, er et forsøk på å vise hva skolene bidrar med i elevenes læring - inkludert betydningen av elevenes familiebakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå.

– Hvilken kommune du bor i og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I sin pressemelding om rapporten, skriver hans departement at det er store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til hva elevene lærer.

Stor differanse



SSB, som har utført kartleggingen, sier det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av. Men at forskjellene mellom noen av skolene likevel er store:

Ved å sammenligne skolene som bidrar mest med skolene som bidrar minst til elevenes læring på skalaen fra 1-6 finner rapporten en differanse på 0,82 poeng for småskoletrinnet, 0,44 poeng for mellomtrinnet og 0,36 poeng for ungdomstrinnet mellom øverste og nederste 10 prosent.

– Når vi sammenligner forskjellene mellom skolene med de høyeste og laveste skolebidragene med gjennomsnittlig anslått læringsprogresjon per skoleår, ser det ut til at å gå på en av skolene som bidrar mest, versus en av skolene som bidrar minst, tilsvarer over ett år i læringsprogresjon fra starten til utgangen av trinnet, sier en av forfatterne av rapporten, Kjartan Steffensen i SSB.

Rapporten viser også at skolene med de høyeste bidragene klarer å løfte alle elevgrupper: de løfter både elever med og uten foreldre med høyere utdanning, elever med og uten innvandrerbakgrunn, og elever med og uten lave tidligere resultater.

– Selv om en skole har et svakt gjennomsnittsresultat på for eksempel skriftlig eksamen på 10. trinn, trenger ikke det bety at skolen har bidratt med lite til elevenes læring. Rapporten viser at en stor del av forskjellene mellom skolers gjennomsnittsresultater ved nasjonale prøver eller eksamen kan forklares med elevsammensetning, sier Steffensen.

I rapporten har SSB blant annet sammenliknet skolene i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen.

Oslo over snittet i barneskolen



På småskole- og mellomtrinnet skiller Oslo seg fra de andre storbyene med en god del flere skoler som ligger signifikant over snittet. På småskole- og mellomtrinnet skiller også Drammen og Stavanger seg ut, ved å ha svært få skoler som ligger under snittet i skolebidrag.

På ungdomstrinneter de to storbyene med høyest kommunebidrag – Trondheim og Bergen – som har flest skoler som ligger signifikant over snittet.

Oslo ligger godt over de andre storbyene og gjennomsnittet for hele landet i kommunebidrag på småskole- og mellomtrinnet, men like under gjennomsnittet i kommunebidrag på ungdomstrinnet.

– I Oslo-skolen virker det som man på ungdomstrinnet i mindre grad lykkes med å opprettholde eller forbedre resultater for gjennomsnittlig til godt presterende elever enn med å heve svakt presterende elever, sier Steffensen i SSB.

Ulik bakgrunn



– Selv om en skole har lavt karaktersnitt, trenger ikke det bety at skolen bidrar lite til hvor mye elevene lærer. Rapporten fra SSB bidrar til å nyansere forskjellene i skole-Norge, og tar hensyn til at elever har ulik bakgrunn når de begynner på skolen, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

Det som måles i rapporten er skolenes resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og karakterer på eksamen for 10. trinn, kontrollert for elevenes familiebakgrunn. Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks og landsgjennomsnittet er på 3,4 poeng.

– Mer strekk i laget

Over halvparten av skolene og kommunene ligger på landsgjennomsnittet. Rundt 20 prosent av skolene ligger over, mens 20-25 prosent av skolene ligger under snittet. Forskjellen mellom de beste og svakeste skolene har økt noe fra 2010 til 2015, når det gjelder hvor mye de bidrar til læring for de yngste elevene.

Kontroversiell



Kartleggingen er kontroversiell, og er møtt med kritikk fra flere som mener funnene er mangelfulle.

Professor Jan Ubøe ved Norges Handelshøgskole advarer foreldre og skolefolk mot å se seg blind på funnene.

– Problemet er at disse funnene ikke sier noe om årsakssammenhenger. Indikatorene består av karakterer, resultater på nasjonale prøver og den typen målbare størrelser. Men vi får ikke svar på hvorfor resultatene er slik, sier Ubøe til VG.

Han advarer mot å dra tydelige konklusjoner ut av rapporten, og viser til USA der statistikere har reagert kraftig på at utdanningsrapporter har blitt misbrukt.

– Viser ikke skolens bidrag



Lektor og forfatter av boken «Bak fasaden i Osloskolen», Simon Malkenes er enig med Ubøe.

–Tallene viser ikke hva skolen har bidratt med, sier Malkenes til VG.

Han viser til at SSB selv oppgir at hva man kan lese ut av tallene er begrenset.

– Rapporten sier ikke noe om skolens evne til å ivareta andre, viktige deler av skolens oppdrag eller hvilke faktorer som er årsaken til høy eller lav skår, sier Malkenes.

Han påpeker at for å finne ut hvorfor noen skoler gjør det bedre enn andre, kreves helt andre data og analysemetoder.