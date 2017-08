Ny elevtelling: Læreren ofte alene med 22 førsteklassinger

To av fem førsteklasse-lærere er alene med 18 elever. Én av fem har eneansvar for 22 førsteklassinger.

Det viser en undersøkelse som kartlegger hvor mange elever lærerne reelt sett er alene med i klasserommet i løpet av skoledagen.

Elevtellingen * 39 prosent av lærerne var alene om 18 elever eller mer i 1. klasse. * 42 prosent av lærerne var alene om 18 elever eller mer i 2. klasse. * 20 prosent av lærerne var alene om 22 elever eller mer i 1. klasse. * 20 prosent av lærerne var alene om 22 elever eller mer i 2. klasse. (Kilde: Rambølls kartlegging av antall elever per lærer i undervisnings-situasjonene i prosent. Et representativt utvalg på 1215 lærere i 1. og 2. klasse på 281 skoler.)

– Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge faktiske størrelser på elevgrupper og lærere i undervisningssituasjoner i skolen, ifølge analyseselskapet Rambøll som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Utdanningsforbundet.

Målet har vært å skaffe en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall elever og ansatte i skolen enn hva som er mulig gjennom tilgjengelig statistikk.

Les også: Ap-duo krever kvalitet for kidsa

For de to laveste trinnene, som de siste årene har vært gjenstand for mye politisk oppmerksomhet og tidlig innsats, viser undersøkelse at det er flere elever på hver lærer enn mange mener bør være normtallet.

I skolen er tallet på elever, ansatte og lærere i faktiske undervisningssituasjoner kartlagt på to tidspunkter i løpet av skoledagen.

Reagerer kraftig



Både foreldrerepresentant Gunn Iren Müller og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet reagerer kraftig på at mange elever får lite lærerkontakt allerede som fem- og seksåringer.

– Sett fra foreldrenes side må det være bekymringsfullt at de etter sommerferien overleverer det kjæreste de har til en skolehverdag som for noen kan oppleves som utrygg. Det er paradoksalt at regjeringen nylig har fortalt at det viktigste de gjør i skolen er å forsterke tidlig innsats mens de samtidig er mot en lærernorm som kunne gi mindre klasser og tettere oppfølging, sier Handal.

– Du er ikke redd for at du nå skremmer foreldre med skolestartere til høsten?

– Jo, jeg er redd for det. Det er ikke meningen. Men samtidig må det være greit å fortelle åpent om hvor mange elever som må dele lærerens oppmerksomhet, svarer lærernes fremste tillitsvalgte.

Han har sammen med sine over 170.000 medlemmer i flere år kjempet for en lærernorm med maksimalt antall elever pr. lærer.

Få med deg: Krever maks 16 elever pr. lærer

FORELDRE-REPRESENTANT: Gunn Iren Müller er leder for Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG). Her hun avbildet mens hun signerer et nytt partnerskap mot mobbing, sammen med blant andre statsminister Erna Solberg (H) på Marienlyst skole tidligere i år. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Sprikende resultater



Leder Gunn Iren Müller i Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) synes det er bra at Rambøll har gjort en jobb for å definere reell størrelse på elevgrupper som lærerne har ansvar for.

Hun mener forskning om dette har gitt sprikende resultater.

– Noe som gjør at effekten av klassestørrelse har vært vanskelig å dokumentere entydig.

– Samtidig skjønner jo alle at det er mye lettere å få tilpasset undervisning i en klasse med 18 elever og to lærere - enn i en klasse med én lærer, legger Müller til.

Les også: Røe Isaksen vil fjerne tidstyver i skolen

Hun advarer ansvarlige politikere mot følgene av å ha elever som ikke blir sett og ikke får den tilpassede undervisningen de faktisk har krav på.

– Alle barn kan lære når de får opplæring ut fra egne forutsetninger. Men mange strever fordi de ikke får denne opplæringen. I de største byene finnes første- og andreklasser som er fylt opp som en middels indisk buss, beskriver Müller til VG.

Nå understreker hun at uansett hvem som blir kunnskapsminister og del av en ny regjering etter valget, så må det settes maks-tall på antall elever pr. lærer på skolenivå.

Kunnskapsministeren: – Forbedringspotensial

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier tallene som kommer fram i rapporten stemmer ganske godt overens med tallene de har fra før.

– Jeg er opptatt av at vi har nok lærere til de mindre. Denne regjeringen har sammen med KrF og Venstre bevilget 1,3 milliarder til flere lærere i 1.-4. klasse. Det er øremerkede midler, men det er kommunene som må sikre at disse pengene blir brukt i tillegg til noe annet, ikke til erstatning for. Det er likevel viktig å slå fast at selv om det viktig med nok lærere, erkvaliteten på undervisningen og lærerne er enda viktig, sier han til VG.

– Det er et forbedringspotensial her. Det kommer fram at en del kommuner har fått milliarder til lærerstillinger og likevel ikke ansatt flere.

Mobbealarm i Osloskolen: Mobbeombud får hendene fulle

Isaksen trekker fram to grunner til at han er imot en nasjonal lærernorm:

– Den ene grunnen er at veldig mye penger vil brukes på flere lærerstillinger i Oslo og andre sentrale strøk. Det er de som har størst klasser og som vil få titalls millioner. Det er ikke sånn at det er i Oslo det er størst problemer. Jeg synes ikke minst at Arbeiderpartiet, som styrer over 200 kommuner i Norge, må ta ansvar og be kommunalpolitikere innfri løftet de har gitt, sier Isaksen.

– For det andre er jeg redd for at en lærernorm rett og slett vil føre til at vi kutter i den andre enden. Vi har lagd en beregning som viser at 71 prosent av nye lærere vil gå til 39 prosent av elevene. Det er ikke sånn at det er i Oslo-skolen vi har størst problemer, sier han.

I dagens papirutgave av VG var dessverre Røe Isaksens kommentar utelatt.

HUSKER: Elevmor Aina Akerø sier hun ser lærere som har hendene fulle og mener det er logisk at mindre klasser gir bedre oppfølging. Datteren Sohpia (6) begynner på skolen i august. Foto: klaudia lech , vg

Ikke bekymret



Aina Akerø fra Bærum er mor til en elev som skal starte i 10. klasse og snart er ferdig med grunnskolen. Samtidig skal datteren Sophia (6) begynne i 1. klasse på Levre skole.

Akerø er ikke bekymret for om den kommende 1.klassingen får den oppfølgingen hun har krav på.

– Nei, det er jeg ikke. Men jeg stiller meg kritisk til at regjeringen i sin stortingsmelding om tidlig innsats vil ha skolene til å forplikte seg til en intensiv innsats for elevene som strever, men uten at det følger med personellmessige ressurser til dette, sier Akerø til VG.

Få med deg: Skoleledere bruker mer tid på å rapportere

Hun ser lærere som har hendene fulle. Og mener det er logisk at mindre klassestørrelse gir bedre oppfølging av de minste elevene.

– Men uten at jeg kan si noe om makstall på elever per pedagog, så må det følge flere lærerstillinger med det som skal være tidlig innsats fra regjeringens side, mener elevmoren.

Røe Isaksen understreker at det skal følge ekstra ressurser med til regjeringens løft for tidlig innsats.

– Vi har allerede brukt over en milliard på tidlig innsats, og dette er et av de viktigste løftene til Høyre for neste periode. Vi skal også bruke mye penger på dette, sier han.

Les også: Skole med smartklokke-forbud