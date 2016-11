Norske femteklassinger best i Norden i matematikk

Norske elever har gode resultater i matte på barneskoletrinnet. Det slår den omfattende undersøkelsen TIMSS fast.

Kun i Nord-Irland og Russland er elevene bedre enn norske barneskoleelever i matte.

– De øst-asiatiske landene er best, men norske elever er best i Norden, slår forsker ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Bergem, fast.

Fremdeles scorer ungdomsskoleelevene dårlig i algebra, mens de har gode resultater i statistikk.

Fakta om TIMSS-undersøkelsene * Måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag * Elever på 4./5. og 8./9. trinn deltar * Gjennomføres hvert fjerde år i 57 land * Universitetet i Oslo har ansvar for den norske delen

– Det gir grunnlag for å diskutere om algebra prioriteres for lavt på ungdomsskoletrinnet, sier Bergem.

Resultatene fra ungdomstrinnet viser at elevene gjør det middels godt i både matematikk og naturfag.

– Dette viser at mye går bra i norsk skole. Norske lærere gjør en jobb vi kan være stolte av, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge NTB.

Forrige gang TIMSS-resultater ble offentliggjort, var konklusjonen at Norge var det landet som hadde hatt størst fremgang i matematikk fra 2003 til 2011. Samtidig viste resultatene fra 2011 at norske elever var dårligere enn snittet i matematikk og naturfag.

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa den gang at vi skulle være stolt at fremgangen, men at vi samtidig måtte bli enda bedre.

Slik skal de heve kompetansen: Her er regjeringens «lærerløft»

Mye testing av elevene

Når det gjelder elever på siste trinn på videregående, viser undersøkelsen at andelen elever som velger matematikk og fysikk det siste året på videregående skole er lavere i Norge enn i andre europeiske og nordiske land, skriver NTB.

– At så få velger realfag på høyt nivå, er noe vi tar alvorlig, sier Isaksen.

Det er høysesong for skoletester, og omtrent samtidig med TIMSS blir resultatene fra PISA og de nasjonale prøvene klare. Mens PISA kartlegger de grunnleggende ferdighetene i lesing, matematikk og naturfag blant 15-åringer i 72 land, inkluderer TIMSS også yngre elever.

PISA-undersøkelsen har blitt debattert den siste tiden, særlig etter at Senterpartiet og Utdanningsforbundet tok til orde for å slutte med testen på norske skoler. Torbjørn Røe Isaksen mener på sin side at det er en selvfølge at Norge er med, da undersøkelsen er en god kilde til informasjon om hvordan skolen kan bli bedre.

Fikk du med deg det omstridte debattinnlegget? Utdanningens Nord-Korea

Foreldrenes utdanning avgjørende

For en måned siden ble også karakterstatistikken til Statistisk sentralbyrå klar. Den viser at karakterene i alle fylker øker i 2016. Samtidig er det et skille mellom elever som har foreldre med høyere utdanning, og de uten.

På landsbasis har barn av foreldre med høyere utdanning 4,3 i snitt i matte – de uten har 2,7.

Matte-krisen: Svakeste matematikkeksamen noensinne