Nå skal fagskole-utdanning gi studiepoeng

Ikke hørt om fagskolene? Da tilhører du neppe en mikro-minoritet. Men nå skal de nærmest hemmelige skolene få mer muskler.

Regjeringen foreslår å gi studenter som gjennomfører fagskoleutdanningen studiepoeng. Allerede i 2017 får fagskolene 58 millioner kroner ekstra over statsbudsjettet.

Den skrikende mangelen på fagfolk i praktiske og tekniske yrker skal forsøkes dekkes inn blant annet ved å gjøre det mer attraktivt å ta fagskole. Fagskolestudenter skal også lettere kunne studere videre på høyskoler og universiteter.

Les også: Norge – en sinke i yrkesfag

– Fagfolk med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

FÅR FLERTALL: Kent Gudmundsen (H) har jobbet lenge for å få både Høyre, regjeringen og Stortinget med seg på å gi fagskolene et løft. Foto: Frode Hansen , VG

I dag studerer litt over 15.000 studenter ved landets 94 fagskoler. Hittil har disse studentene hatt færre rettigheter og goder enn andre studenter.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det mangle 100.000 fagarbeidere i Norge i 2035.

Trolig flertall for studiepoeng



Den viktigste endringen er at det som hittil har vært fagskolepoeng – skal bli studiepoeng, dersom Stortinget er enig med regjeringen.

Les: Brukte store summer mot frafall – uten effekt

En kartlegging VG har foretatt, viser at det trolig er flertall for endringen på Stortinget.

– Vi gjør det etter sterkt ønske fra fagskolene, som påpeker at dagens betegnelse fungerer dårlig. Det kan gjøre fagskoleutdanningen mer attraktiv, presiserer Røe Isaksen som legger til at innholdet i utdanningen ikke endres.

Sett denne? Kontaktes av folk i yrker som blir sett ned på

Fagskoleutdannende som vil studere videre ved universiteter og høyskoler, opplever ofte hindringer. De risikerer å bli utkonkurrert ved opptak, blant annet fordi fagskoleutdanning ikke gir tilleggspoeng slik for eksempel folkehøyskole og førstegangstjeneste gir.

Gir jobbmuligheter



– Vi vil gi fagskoleutdannede tilleggspoeng og vi vil ta tak i lærestedenes ordninger for godkjenning. Målet er at flere ser muligheten til å velge yrkesfag og fagskole, men også at de ser hvilke jobbmuligheter det gir, sier Kent Gudmundsen, saksordfører for fagskolemeldingen i Stortingets utdanningskomité.

Det legges også til rette for at fagskolene, som er ukjente for mange unge, skal bli lettere å finne frem til.

SIER JA: Anne Tingelstad Wøien (Sp) har lenge jobbet for økt status til yrkesfag-utdanningene. Foto: Espen Braata , VG

Med et nytt opptakssystem skal søkere på nettsidene til Samordna opptak få mulighet til å se og velge mellom å for eksempel bli byggingeniør ved en høyskole eller en mer praktisk rettet fagtekniker i byggfag ved Fagskolen Oslo Akershus.

Yrkesfag-pådriver på Stortinget, Anne Tingelstad Wøien (Sp) i Utdanningskomiteen, er glad for at regjeringen og Kunnskapsdepartementet går inn for å gi fagskolestudentene studiepoeng.

– Det vil gi fagskolene en anerkjennelse som høyere utdanning, og studentenes kompetanse blir mer verdsatt, sier Wøien til VG.

Trenger fagarbeidere



Også KrF flagger støtte til studiepoeng til fagskolene. Dermed er det trolig stortingsflertall for dette.

– Vi trenger flere fagarbeidere i Norge. Vi vil gjøre noe med statusen til fagskolene, og gjøre det lettere å se disse i sammenheng med høyskoler og universiteter. Samtidig er det viktig å beholde fagskolenes særpreg uten å akademisere dem, sier skoletalsmann Anders Tyvand (KrF).

Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon har ennå ikke konkludert.

– Vi trenger å få vite mer om hva en innføring av studiepoeng innebærer. Men vi er positive til regjeringens forsøk på å gi fagskolene et løft, uten at disse skolene skal akademiseres, sier Tone Merete Sønsterud (Ap).

– Men studiepoeng trenger vel ikke bety akademisering?

– Nei, men vi har ikke konkludert i spørsmålet om studiepoeng. Vi er spesielt opptatt av at skolene får beholdt sine gode tilknytning og nærhet til arbeidslivet.

– Synkende status



Mangeårig anleggsleder Tom Erik Lillegård (50), er positiv til at politikerne nå vil løfte fagskolene.

Han opplever at det ute på byggeplassene er stadig færre unge nordmenn som rekrutteres enten det er som fagskole-utdannede byggeledere eller som tømrere og anleggsarbeidere.



– Statusen til fagskoler og yrkesopplæring har ikke blitt bedre med årene. Min opplevelse er at yrker som jeg representerer, blir sett stadig mer ned på, sier Lillegård og viser til at i Oslo er det en svært liten prosent av ungdommen som søker yrkesfag.