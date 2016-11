Moské-ledere: Trenger ikke tilsyn

Moské-ledere synes ikke det er noe behov for tilsyn med koran-undervisningen i moskéene.

På utsiden av det norske skolesystemet får flere tusen barn og unge koranundervisning i egne koranskoler eller helgeskoler i landets moskéer.

Nå tar ledere i moskéne til orde for å avmystifisere koranskole-virksomheten, samtidig som de begrunner hvorfor det ikke er behov for noe statlig tilsyn med moskéene.

Bakgrunnen er at Masoud Ebrahimnejad tirsdag presenterte en kartlegging der moskéenes skolevirksomhet ble viet oppmerksomhet.

– Innsyn er greit, men ikke statlig tilsyn eller kontroll. Det er ikke statens oppgave å blande seg opp i- og detaljstyre hvordan vi driver en moské. Da vil det minne om et diktatur, sier forstander i Det islamske samfunnet, Basim Ghozlan til VG.

– IKKE SKOLE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det ikke er Kunnskapsdepartementets oppgave å føre tilsyn med koranundervisning som skjer på barn og unges fritid i moskéene. Foto: Trond Solberg, , VG

Han er også styreleder og imam i Rabitamoskéen i Oslo - en av de største moskéene i landet.

Les Anders Giævers kommentar: Ekstremismens klassereise

– Hvordan kan man være trygg på at barna i moskéene får trygg og god opplæring?

– Media og forskere kan drive ordentlig og objektiv journalistikk og forskning om dette. Vi skal være mottagelige for eventuelle feil og mangler. Det er det som må til, svarer Ghozlan.

– Sårbar alder



Masoud Ebrahimnejad, som har gjort kartleggingen på vegne av den flerkulturelle avisen Utrop, sa til VG tirsdag at barn i sin mest sårbare alder - ned til seks år - får koranundervisning.

– Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn med hva barna lærer der, sa Ebrahimnejad til VG.

Les også: Frp-Sandberg vil granske moskéenes tankegods

Moskéleder Ghozlan avviser ikke at barn og unge påtvinges koranopplæring i moskéene, selv om han sier han egentlig er i mot at det skjer.



– Dette kan skje hvor som helst når som helst. Barn er jo mottakelige også for juletradisjoner, julenissen, alkoholvaner og kroppspress. Men mine verdier innebærer ikke å påtvinge barn noe. Barn bør få den oppdragelsen som foreldrene mener er best for dem. Det er jo det som skjer i koranundervisingen i moskéene. Om det så viser seg at barn lærer å bryte loven eller bli voldelige, da kan myndighetene blande seg inn, mener moské-lederen.

Les også: Ghozlan advarte: Ekstremistene kan bli enda farligere

Han peker på at vanlige offentlige instanser som politiet og barnevernet har som oppgave å se til at barn behandles slik loven krever.

Sekulært samfunn



Seyed Masih Soltani, daglig leder i Det Norske Imam Ali Senter, minner om at Norge er et sekulært samfunn, åpent for ulik tro og ulike livssyn.

– Det er ingen tvang forbundet med å gå i moskéen vår. La oss bruke vår kapasitet til å stoppe radikalisering og ekstremisme, og spre fred og ro i verden, sa Soltani på et debattmøte om moskémiljøene i Oslo tirsdag.

Han ønsker en åpen dialog mellom moskéene og myndighetene i tiden fremover.

Røe Isaksen: Avviser tilsynsapparat



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) avviser at det er aktuelt med noe tilsynsapparat mot moskéene og koranundervisningen fra Kunnskapsdepartementets side.

– Dette er ikke skoler. På den måten kan det sammenlignes med andre fritidsaktiviteter i regi av speiderforeninger, søndagsskoler, menigheter og trossamfunn. Dermed er det heller ikke inspeksjon eller tilsyn, sier Røe Isaksen til VG.

Han er generelt ikke uroet over koranskole-tilbudet i moskéene.

– Jeg er ikke bekymret for religiøs aktivitet generelt, men det kan være enkeltmiljøer som bruker dette for å svekke integreringen, og det er ikke bra. Det er heller ikke klokt hvis tilbudet svekker vanlig skolegang. Men de fleste koranskoler er fritidstilbud i moskéene som skjer i tillegg til vanlig skole, sier skolestatsråden til VG.

– Myndighetene bør følge med



Hans partikollega på Stortinget, Hårek Elvenes, mener moskéenes koranundervisning må følges nøyere med på.

– Min reaksjon på dette er at her bør myndighetene følge med. Vi vet fra andre land at rekruttering til islamsk ekstremisme har skjedd i disse miljøene. Vi må ikke være naive. Koranskoler som ikke har noe å skjule har intet å frykte om myndighetene tar deres virksomhet nærmere i øyensyn, skriver Elvenes i en epost til VG.

Isaksen mener det er hans kollega, integreringsminister Sylvi Listhaug, som må svare for integreringssiden av saken. Samtidig sier han:

– Det er viktig å skille mellom normal religiøs aktivitet og skolevirksomhet. Samtidig er det viktig at trossamfunnene er åpne og bidrar til integrering, sier Isaksen, og legger til at han selv kjenner både politikere og andre som har fått koranundervisning fra moskéer i oppveksten – uten å ta skade av det.

Frps innvandringstalsmann på Stortinget, Mazyar Keshvari, vil ta opp saken med integreringsministeren.

– Vi finner det svært bekymringsfullt at forskning viser at stadig flere barn blir indoktrinert i moskeer uten noen form for offentlig tilsyn, sier Kesvari som vil komme tilbake konkrete forslag.