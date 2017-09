Kunnskapsministeren om voldsepisoder på Stovner-skole: – Vi har mistet kontrollen

Politiet i Oslo møter nå daglig opp på Stovner videregående skole etter flere voldshendelser. – Vi kan ikke ha det slik i norsk skole, sier kunnskapsministeren.

Onsdag uttalte rektor ved Stovner videregående skole i Oslo, Terje Wold, at han ikke lenger kunne garantere for lærere og elevers trygghet, etter flere alvorlige hendelser ved skolen de siste ukene.

– Vi har en situasjon ved skolen som vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sa Wold til Dagsavisen, som først omtalte saken.

Siden skolestart i august har rektoren brukt mye tid til å håndtere flere uheldige episoder. Onsdag i forrige uke var det nok en slåsskamp mellom to elever som utartet før politiet kom til stedet med tre patruljer. Den 15. september, noen dager tidligere, ble en elev på byggfag truet av en annen elev med øks og brekkjern.

– Når en rektor går ut på den måten og sier at han ikke kan garantere for ansatte og elevers sikkerhet anser vi situasjonen som prekær. Vi ønsker nå å klatre ut av skyttergraven og strekke ut en hånd til denne fortvilte rektoren, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Onsdag kalte han inn til et hastemøte mellom skoleledelsen, Utdanningsetaten i Oslo kommune, Oslo-politiet, Justisdepartementet og den politiske ledelsen i kommunen.

KALLER INN TIL HASTEMØTE: Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) anser situasjonen ved Stovner videregående skole i Oslo som prekær, og har kalt inn til et hastemøte om situasjonen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Møtet gjelder ikke bare Stovner



Det siste året har det blitt meldt om en rekke voldshendelser ved ulike skoler i Oslo. Tidligere har VG omtalt et møte mellom politiet og politikerne i Oslo i juni, der skolene Ulsrud, Hellerud, Bjerke, Kuben og Stovner ble trukket frem som skoler med spesielt store utfordringer av politiet.

– Hvorfor har ikke politikerne kalt inn til et lignende møte tidligere?

– Rektoren beskriver flere alvorlige hendelser, hvor det i en av dem ha blitt brukt øks. Det viser hvor alvorlig situasjonen er. Vi politikere kunne sagt at dette er Oslos ansvar, men det blir fort et slags «blamegame» og det ønsker vi ikke. Oslo kommune tar ansvar for sin skole på en god måte, men nå vil vi raskt sette oss ned med politiet og andre etater for å sørge for at vi løser dette, sier Asheim.

Han understreker at de ikke kun kommer til å diskutere situasjonen ved Stovner videregående skole på møtet, men også videregående skoler i hovedstaden generelt.

– Vi ønsker å få en oversikt over hva som er situasjonen. Det er fort gjort at vi politikere går inn i vårt eget partiprogram for å finne svar på problemer. Nå vil vi snu alle steiner og snakke med dem som virkelig kjenner dette på kroppen, sier Asheim.

Politiet øker tilstedeværelsen

Janne Birgitta Stømner, leder for Ny felles enhet for forebyggende i Oslo politidistrikt, forteller at politiet har et nært samarbeid med Utdanningsetaten og skolene i byen.

GROVERE VOLD: Janne Birgitta Stømner forteller at volden blant unge i Oslo har blitt grovere de siste årene. Hun tror ungdommer raskere mobilisere gjennom sosiale medier. Foto: Intern info i Oslo politidistrikt

– Alle skolene har egne kontakter i politiet, det har de hatt i mange år gjennom SaLTo-samarbeidet, sier Stømner til VG.

Torsdag i forrige uke ble det arrangert et tverrfaglig krisemøte i utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune, med blant andre assisterende skoledirektør Dag Hovdhaugen, politi, PPT, hovedverneombud og læringsmiljøteam til stede.

Les mer: Politiet: Daglige slåsskamper på skole i Oslo

– Vi har vært veldig tydelige på at vi er inne på skolen som politi ved tilfeller av straffbare forhold. Nå har vi satt inn ekstra ressurser for å være synlig til stede på Stovner videregående skole, forteller Stømner.

Politiet er nå daglig innom Stovner videregående, der uniformerte ansatte jobber for å trygge lærere og elever. Det vil de også være fremover.

– Vi ønsker å bygge tillit til elevene ved å være på skolens arealer og ha en god dialog med dem som er der, sier hun.

Stømner sier til VG at politiet på det nåværende tidspunktet ikke har grunnlag for å tro at volden ved Stovner videregående skyldes territorielle konflikter mellom grupper av ungdommer.

Vil se på integrering



Asheim mener politikerne, skolene og politiet også må se på hvorvidt dårlig integrering kan ha skyld i den økende voldsstatistikken.

– Det ser ut til at dette har blitt en ukultur som har fått lov til å eskalere slik at vi har mistet kontrollen. Vi kan ikke ha det slik i norsk skole. På dette tidspunktet utelukker vi ingen tiltak, men vi kan ikke bare gripe etter batongen her og sette politiet på saken, vi må jobbe forebyggende.

Les også: Elever ved Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse

Asheim referer til Kunnskapsdepartementets statistikk om gjennomføringsgrad i skolen hos barn med innvandrerbakgrunn, som ble lansert onsdag denne uken. Statistikken viser at andelen barn av innvandrere som fullfører videregående skole innen fem år, har økt fra 66 til 73 prosent fra 2013 til 2016.

– Norskfødte barn med innvandrerforeldre gjør det veldig bra i norsk skole. Derimot ser vi at nyankomne og førstegenerasjonsinnvandrere sliter med å integreres i skolen, sier Asheim.

I tillegg til det kommende hastemøtet har rektor Wold har invitert Asheim på et besøk til Stovner videregående, noe kunnskapsministeren har takket ja til.

Arbeiderpartiet reagerer

Arbeiderpartiet reagerer imidlertid på kunnskapsministerens inngripen i problemene på Stovner.

– Jeg synes det er flott at han engasjerer seg i Oslo-skolen, men jeg reagerer kanskje litt på at det er denne alvorlige hendelsen på Stovner som utløser en så kraftig reaksjon. Det virker som litt overtenning fra en fersk minister, sier skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) til NTB.

Fikk du med deg denne? Mobbe-alarm i Oslo-skolen

Hun reagerer også på at hun som skoleeier i Oslo ikke var invitert til møtet, ifølge Dagsavisens sak, og sier at hun derfor selv har invitert kunnskapsministeren til et møte på Stovner.

Det rødgrønne byrådet vil nå avvikle stykkprisordningen for videregående skoler i Oslo.

– Ordningen har ført til at flere skoler ikke har hatt nok ressurser til å håndtere elever med utfordringer. Vi vil innføre et nytt system der vi belønner skoler som har elever med litt bagasje, nettopp for å sikre at laget blir sterkt nok rundt lærerne, sier Tellevik Dahl.

Asheim sier til NTB at det er en misforståelse at politisk ledelse i Oslo ikke skulle være invitert til møtet.

Terje Wold, rektor ved Stovner VGS skriver torsdag i en melding til VG at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, og at han ikke har kapasitet til å stille opp til intervju.