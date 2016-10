Krever at helsesøster-midler brukes på helsesøster-tjenesten

Hanne Bjurstrøm har fått nok av at regjeringens midler til helsesøstre i skolen ikke alltid brukes til helsesøstre i skolen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har merket seg at regjeringen og helseminister Bent Høie (H) enda en gang øker bevilgningene i statsbudsjettet til skolehelsetjenesten.

50 millioner kroner mer enn i år er satt av til helsestasjons- og skolehelsetjenesten neste år.

Men enda en gang kommer budsjettøkningen i form av frie midler til kommunene og fylkeskommunene. Det vil si at mottakerne ikke er forpliktet til å bruke pengene på elevenes helse.

Fra 2014 til og med 2017 er det dermed bevilget 836 millioner kroner til en styrking av helsesøster-tjenesten i skolene og til helsestasjonene. Men kommunene kan ha brukt mye av midlene på helt andre formål.

– For dårlig at pengene ikke kommer frem



– Vi har jobbet med dette blant annet sammen med et ungdomspanel. Vi er unisont opptatt av at den innsatsen som helsesøstrene gjør for elevene - blant annet med seksualitet, kjønnsidentitet, mobbing og grensesetting, er enormt viktig. Derfor er det for dårlig at pengene ikke kommer frem, sier Hanne Bjurstrøm til VG.

Hun er selv tidligere statsråd og kjenner budsjetteringssystemet i regjering og departementer.

Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgave i denne sammenheng er å ivareta at elevene virkelig får et oppegående helsesøstertilbud.

Fortsatt enorm helsesøster-mangel



– Regjeringen skjønner at det er behov for å sette av penger til skolehelsetjeneste. Men så brukes ikke alle pengene på det. Da er øremerking av pengene løsningen, formulerer Bjurstrøm.

Mange kommuner og fylkeskommuner langt under anbefalt norm for helsesøster-dekning.

I en sak tirsdag skrev VG at det fortsatt er en enorm helsesøster-mangel i skolene. I Oppland fylke er det i snitt en halv helsesøster på 1000 elever i videregående.

I PASIENTSTOLEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie fastholder at han regjeringen vil ha en balanse mellom øremerking og frie midler til kommunene.

– Dette er for dårlig. Det er satt en norm. Mange oppfyller ikke den normen. Da må midlene øremerkes, sier Bjurstrøm til VG.

– Normen med antall elever per helsesøster er likevel bare en anbefaling. Bør normen gjøres mer forpliktende?

– Normen er satt av kvalifiserte folk i sentrale myndigheter. Da bør den fylles av myndighetene. Vi trenger minst av alt ytterligere skjevheter i dette tilbudet. Men vi foreslår ikke noen ny runde med behov for en lovfestet norm. Min rolle er å påpeke at det er et problem at helsesøster-kapasiteten er for dårlig og skjev, svarer Bjurstrøm.

135 flere helsesøster-årsverk i fjor



Helseminister Bent Høie (H) forsvarer at ikke alle midlene til skolehelsetjenesten er øremerket.

– Vi har en kombinasjon av øremerking og frie midler til dette. Totalt 131 millioner kroner er øremerket til skolehelsetjensten og helsestasjonene i statsbudsjettet for 2017. I sum har vi økt med 860 millioner kroner på de siste fire statsbudsjettene, summerer Høie.

Og han mener midlene har gitt gode resultater:

– I 2014 kom det en økning på 112 flere årsverk, mens det året før var en nedgang på ni årsverk. I 2015 øktet antallet helsesøstre med ytterligere 135 årsverk, ifølge Høie.

– Men hvorfor øker du ikke øremerkingen av midlene for å sikre at det kommer elevene til gode?

– Vi er opptatt av å finne den rette balansen. Ved å øremerke mer «straffer» vi de kommunene som har styrket skolehelsetjenesten. Da vil disse får mindre penger. Men jeg har et klart inntrykk av at mottakerne bruker også de frie midlene til helsesøster-tjenester, sier Høie.

– Dagens norm på antall elever per helsesøster-årsverk er en anbefaling. Bør normen lovfestes?

– Vi har nå gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere virkningene av en bindende minimumsnorm i tjenesten. Kartleggingen av helsesøster-dekningen viser at det er forskjeller, men at vi går i riktig retning, svarer Høie.