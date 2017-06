HR-ledere: Feriebilder er ikke verdt mer enn gode karakterer

Gode karakterer er ikke alt, men fortsatt en svært viktig faktor når selskaper ansetter unge mennesker, ifølge HR-ledere og hodejegere.

Kronikken fra den danske direktøren som sier han «heller vil se unges feriebilder enn karakterene deres» har skapt til dels sterke reaksjoner. Høyre-toppen Torbjørn Sølsnæs reagerte med å skrive at karakterer i det minste er «en forbasket ålreit dokumentasjon på at en faktisk ikke er en idiot».

Flere eksperter og HR-ledere VG har snakket med støtter flere av danskens synspunkter, men alle understreker samtidig at karakterer veier tungt.

– I konsulentfirmaer for eksempel, så får du ikke jobb dersom du ikke bare har A-er fra jussen, sier Gro Møllerstad i rekrutteringsselskapet Hodejegerne til VG.

I DNB er ikke karaktersnittet avgjørende for om man får jobb hos dem eller ikke, men fortsatt noe de ser på.

– Karakterene sier jo en god del om hvilken person du er og hvilke fagområder som motiverer og interesserer deg, sier Solveig Hellebust, konserndirektør for HR i selskapet, til VG.

DNB-direktøren lister opp flere kvaliteter som de også ser på i ansettelsesprossen.

– Vi ser etter dem som kan tilføre oss noe nytt, de som tør å utfordre etablerte sannheter og som er gode lagspillere.

Evry-topp: – Prestasjonspress som kan gå for langt

Den danske direktørens fokus på en kandidat som kan vise at de har vist initiativ, opplevd ting og har erfaring fra faglige og sosiale arenaer er også noe Evry er opptatt av, men de er helt uenige i at «karakterer ikke betyr noen ting».

– For meg virker det som at han prøver å gjøre et poeng ut av et prestasjonspress som jeg tror alle er enige om at kan gå for langt. Når man hører om studenter som bruker rusmidler for å overleve utdanningen, så er vi alle enige om at dette ikke er noe som skal gå på helsa løs, sier Jarle Holtet-Lid, vice president for HR i Evry Norge, til VG, og legger til:

– I en seleksjonsprosess så er karakterer et av flere, men et viktig inngangskriterie for å komme videre i prosessen. Når man kommer videre, kommer alle andre egenskaper med.

Han mener det kan være positivt å vise til at man har reist verden rundt, men bare så lenge effekten er at man har lært seg språk og andre sosiale normer som er viktige.

– Hvis man har reist i stedet for å fokusere på skolen, så er ikke det positivt.

Hodejeger: – Ser på karakterer

Selv om Møllerstad i Hodejegerne synes det er betimelig og fint at en næringslivsperson går ut og sier at karakterer ikke er viktig for ham, hevder hun selv at alle mulige bedrifter ser på førstegangskarakterene.

– I en rekrutteringsprosess så er vår erfaring at selskaper ser på karakterer spesielt når folk ikke har opparbeidet seg erfaring eller dersom en er nyutdannet, sier hodejegeren.

– Når du sitter med mange søkere så er det også en grunn til å se på karakterene. For noe må en gjøre et utvalg på, legger hun til.

– Karakteren viser ikke hele mennesket

Rahman Chaudhry, politisk nestleder i Elevorganisasjonen, mener den danske direktøren Kirchner har et veldig godt poeng og at skolen har en mye bredere oppgave enn å utdanne folk til å få gode karakterer.

– Karakteren viser ikke hele mennesket, sier Chaudhry til VG, og nevner hvor flink man er med mennesker og evnen til å holde tidsfrister som eksempler.

Han mener skolen bør ha mer fokus på nettopp det å utdanne folk til å kunne gjøre andre oppgaver enn å pugge tall.

– Elevene bør lære seg nye verktøy for å lære ulike ferdigheter og her har skolen et ansvar.

Han får også støtte fra Marianna K. Andenæs, leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), som mener det er viktig at unge får vite at arbeidsgivere ikke bare ser på karakterer.

– Kirchner løfter et kjempeviktig poeng. Karakterer alene er ikke alt vi ønsker å støtte opp om, men at en skal være engasjert utenfor tallet eller bokstaven som gjelder, sier Andenæs til VG, før hun legger til:

– Det ideelle er om det hadde vært større fokus på læring enn det som står på papiret. Hvis en hadde hatt mer tilbakemeldinger underveis, istedenfor den ene prøven, så hadde det vært bedre for da unngår en at det bare er den ene prøven som avgjør alt.