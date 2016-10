Høyre mener ferske tall knuser venstresidens realfagskritikk

Høyre sier SSBs karakterstatistikk viser at deres realfagssatsing er på stø kurs, men frykter politikkendring ved et mulig regjeringsskifte. Med god grunn, svarer SV.

Statistisk sentralbyrås ferske statistikk over karakterene i grunnskolen er gledelig nytt for norsk skole. I 2016 øker karakterene i alle fylker, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og elevenes innvandringskategori.

På et punkt er det likevel nedslående lesning: Skolen makter ikke å viske ut skillet mellom elever med foreldre uten høyere utdanning, og de med. Særlig i mattefaget utgjør foreldrenes utdanningsnivå en stor forskjell.

På landsbasis har barn av foreldre med høyere utdanning 4,3 i snitt i matte – de uten har 2,7.

Matte-krisen: Svakeste matematikkeksamen noensinne

Vil ha høyere kompetanse



Henrik Asheim, Høyres utdanningspolitiske talsperson, mener dette helt tydelig viser at Høyres politikk for å øke kompetansen i skolen er på riktig spor:

– Vi vet vi har en skole i Norge som ikke makter å lære alle det de skal kunne. Vi trenger en skole som kan kompensere for denne forskjellen hjemmenfra. For å få til det trenger vi høyere kompetanse i skolen, sier Asheim til VG.

Derfor har partiet blant annet innført krav om karakteren fire i matte for å komme inn på lærerutdanningen, og skal fase inn en femårig lærerutdanning – men det har møtt motstand.

Slet seg til 3-er i matte for å bli lærer: Så kom kravet om karakteren 4

Et sosialt prosjekt



– Venstresidens kritikk mot realfagsløftet er misforstått. Dette handler ikke om at Høyre vil at alle skal bli ingeniører eller økonomer, men at vi trenger en skole som gir alle de samme grunnleggende ferdighetene helt fra første klasse. Dette er i bunn og grunn et sosialt prosjekt, sier Asheim.

Han håper det store spriket i karakterene til barna med og uten foreldre med høyere utdanning kan føre til en

– Ved et regjeringsskifte er jeg veldig bekymret for realfagsløftet. Alt vi har hørt fra venstresiden så langt tyder på at de vil føre en helt annen politikk på utdanning, til tross for at vi ser hvor viktig dette er.

Slik skal de heve kompetansen: Her er regjeringens «lærerløft»

UENIG: Audun Lysbakken (SV), her fra et skolebesøk i fjor, vil avbryte regjeringens såkalte realfagsløft om det blir regjeringsskifte. Foto: Frank Ertesvåg , VG

Lover kursendring



SV-leder Audun Lysbakken sitter i utdanningskomiteen på Stortinget sammen med Asheim. Han gir kollegaen rett i én ting:

– Ja, dette er et sosialt spørsmål. Problemet er bare at Høyres løsninger er feil. Ved et regjeringsskifte har han helt rett i at vi vil vri politikken, og det over til noe som virker.

Han og partiet mener det er tre ting som kan gi mindre forskjeller:

• At hver lærer får mer tid til enkeltelevene. Det vil SV få til gjennom en nasjonal norm for å sikre flere lærere i skolen.

• At leksene legges til skoledagen med læreren til stede. Ifølge SV viser karakterspriket tydelig hvor urettferdig det er at læring outsources til hjemmet, og er et argument for heldagsskolen deres.

• At undervisning i realfag blir mer praktisk.

Høyres realfagssatsing har Lysbakken liten tro på – særlig kravet om karakteren fire for å bli lærer vil virke mot sin hensikt, mener han.

– Det er et krav som først og fremst hindrer kvalifiserte søkere til å bli engelsk- og norsklærere. Det er veldig få med tre i matte som går rundt og drømmer om å bli mattelærere.

Lest denne? Norske lærere på bunnen i matte-påfyll