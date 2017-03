Flere skal få tidligere hjelp - færre vil behøve spesialundervisning

Regjeringen skal bruke en halv milliard årlig på intensiv opplæring for 1.-4.klassinger som henger etter. Færre skal behøve spesialundervisning, ifølge kunnskapsministeren.

Rundt 50.000 elever, eller 8 prosent av elevene i den norske grunnskolen har enkeltvedtak om spesialundervisning.

68 prosent av dem er gutter, og nesten tre ganger så mange elever får spesialundervisning på 10. trinn som på 1. trinn i den norske skolen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Mange får hjelp for sent



– Er det et mål for deg å få ned mengden elever som får spesialundervisning, Røe Isaksen ?

– Ja, det er et mål for meg å få ned spesialundervisningen. Den skal gis tidligere, den skal gis riktigere og bedre enn før. I dag kommer den ofte for seint, det er for mange som får den for sent mange steder, og den har også etter all sannsynlighet for dårlig kvalitet. Den gir ikke elevene et ekstra løft, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han understreker at en styrket tidlig innsats ikke iverksettes for å spare penger. Spesialundervisningen i grunnskolen koster rundt 10 milliarder kroner årlig, og beslaglegger 18 prosent av lærertimene.

I den nye satstingen fra regjeringen får skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1.-4.trinn.

– Nok lærere



– Har skolene mannskap nok til å følge opp den nye forpliktelsen til å gi elever intensiv tidlig innsats?

– Ja, jeg mener det. Nå har samarbeidspartiene gitt 1,3 milliarder ekstra til kommunene til å ansette flere lærere på 1.-4.trinn. Nå blir disse midlene enda mer bundet opp i og med at vi innfører en lovfestet plikt til tidlig innsats, svarer Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener det er viktig å hjelpe barn til å knekke kodene i opplæringen mye raskere enn i dag.

Ernas skrive-dysleksi



Statsminister Erna Solberg slet med dysleksi og hadde vansker med å skrive i sin egen oppvekst. Hun er selv et eksempel på en elev som hadde hatt nytte av å få riktig hjelp tidligere i skoleløpet.

– Jeg lærte å lese ganske greit. Men hvis noen hadde hatt kunnskap til å oppdage at jeg slet med skriftlighet på et tidligere stadium, hadde nok det kunne hjulpet meg. Hadde jeg vært elev i skolen idag, så hadde nok min skrive-dysleksi blitt tidligere oppdaget, sier Erna Solberg til VG.

Hun deltok i lanseringen av regjeringens tidlig innsats-tiltak på Lakkegata skole i Oslo mandag - sammen med skolestatsråd Røe Isaksen.

– Politikere har snakket veldig lenge om tidlig innsats i skolen. Hvorfor skal folk tro på at dere lykkes denne gangen?

– Høyre har jobbet systematisk i skolepolitikken med blant annet Kunnskapsløftet og Lærerløftet. I neste periode blir tidlig innsats vår store sasting. Det er ting vi må si nei til, fordi dette er ting vi prioriterer, svarer Røe Isaksen.

Ekstra-lærere



Han gir et eksempel på hvordan oppfølgingen kan gi seg utslag i klasserommet:

– Dersom lærerne etter tre måneder oppdager at det er en seks-syv elever som henger etter i for eksempel lesing - da kan skolen få inn en ekstra lærer som i en periode jobber spesielt med å få disse elevene over kneika i ett enkelt fag, illustrerer Røe Isaksen.

Andre målsettinger i tidlig innsats-satsingen er at flere spesialpedagoger skal inn i skolene. Regjeringen skal blant annet vurdere å stille krav til alle skoler på barnetrinnet om at de skal ha lærere eller andre ansatte med kompetanse i spesialpedagogikk.

Regjeringen vil også vurdere å opprette et eget tilbud om videreutdanning for lærere i spesialpedagogikk, et tilbud som ikke finnes i dag.