Fant kamera på lærertoalettet

En lærer ved Tåsen skole i Oslo oppdaget onsdag et kamera på toalettet. Det var gjemt i en pappkasse med doruller.

Saken etterforskes nå av politiet.

– Det er uvisst hvor lenge kameraet har vært der. Vi har opprettet sak og etterforsker forholdet. Det er tatt beslag i kameraet og per nå har vi ikke mistenkte, sier operasjonsleder Rune Ullsand ved Oslo politidistrikt til VG.

Han opplyser at det er politiet på Majorstuen som etterforsker saken videre.

John Myrlund, rektor ved Tåsen skole, forteller at kameraet ble funnet på et handikaptoalett som brukes av både kvinnelige og mannlige lærere.

– Det ble oppdaget i går av en lærer som så noe mistenkelig, sier Myrlund som umiddelbart tilkalte politiet etter at han ble varslet av læreren.

– Jeg har ikke teknisk innsikt til å si om det er et kamera, men det var montert som et kamera så jeg tar utgangspunkt i at det er det. Det satt i en pappboks med toalettpapir, sier Myrlund.

Tåsen skole er en 1–7 barneskole med 766 elever.

– Vi har gått gjennom alt på skolen for å sjekke at det ikke er kameraer andre plasser, men vi fant ingenting. Vi vet ikke om dette er satt opp for tulle eller hva det er, sier Myrlund som håper at politiets etterforskning vil gi svar på nettopp dette.