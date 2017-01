Får toppskår for å løfte elever med lav skår

Både Ila skole i Oslo og Dingemoen skule i Fjaler prioriterer elevene som skårer lavt – veldig høyt. Begge skolene er blant skolene som bidrar mest til elevenes læring, viser ny rapport.

Det er til dels store forskjeller i hvordan den enkelte skole bidrar til det elevene lærer, viser den store undersøkelsen som Statistisk sentralbyrå har utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Blant skolene som oppnår høyest poengsum (3,9) i skolens bidrag til elevenes læring på mellomtrinnet (5.-8. trinn), er Dingemoen skule i Fjaler kommune i Sunnfjord.

I denne tabellen finner du resultatene for hver kommune – på mellomtrinnet. Klikk på et fylke for å se listen! (Enkeltskoler finner du i bunnen av saken.)

(SSB understreker at det er knyttet et usikkerhetsintervall til poengsummene for hver enkelt kommune og skole)

Hverken kommunalsjefen for oppvekst eller rektor tror det er tilfeldig.

– Det blir jobbet godt på skolen, spesielt når det gjelder å ha gode rutiner på å bruke resultatene fra nasjonale prøver. Vi ser spesielt etter hva elevene har problemer med og setter inn mest ressursene på de elevene som har de laveste resultatene, sier kommunalsjef Marit Hammer til VG.

Rektor Bente Monica Haugen vektlegger spesielt å få disse elevene til å henge med – og få utvikling i fagene.

– Vi prøver å fange opp de som trenger hjelp, og sette inn ressurser på hjelpetiltak. Det har også vært fokus på tidlig innsats og styrket bemanning på 1.–4. trinn for å kunne tilpasse opplæringen og slik løfte alle elevene, sier Haugen til VG.

Noen store forskjeller



SSB, som har utført kartleggingen, sier det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring, enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av. Men at forskjellene mellom noen av skolene likevel er store:

Ved å sammenligne skolene som bidrar mest med skolene som bidrar minst til elevenes læring på skalaen fra 1–6 finner rapporten en differanse på 0,82 poeng for småskoletrinnet, 0,44 poeng for mellomtrinnet og 0,36 poeng for ungdomstrinnet mellom øverste og nederste 10 prosent.

– Når vi sammenligner forskjellene mellom skolene med de høyeste og laveste skolebidragene med gjennomsnittlig anslått læringsprogresjon per skoleår, ser det ut til at å gå på en av skolene som bidrar mest, versus en av skolene som bidrar minst, tilsvarer over ett år i læringsprogresjon fra starten til utgangen av trinnet, sier en av forfatterne av rapporten, Kjartan Steffensen i SSB.

ILA SKOLE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på vei fra et besøk på Ila skole i Oslo, som er på landstoppen i å løfte elevenes læring, ifølge den nye rapporten fra SSB. Foto: Frode Hansen , VG

I likhet med Dingemoen skule i Fjaler, fremstår Ila skole på St. Hanshaugen i Oslo med en læring som gir elevene god utvikling i fagene.

På mellomtrinnet oppnår også denne skolen 3,9 poeng, noe som er høyere enn mange av de Oslo-skolene som tradisjonelt skårer høyest på karakterstatistikker og nasjonale prøver.

I skolens målsetting skriver rektor Nina Solbakken: «Ila skole er opptatt av å løfte hver enkelt elev slik at alle kan oppleve mestring på sitt nivå.»

Skolen gir jevnlige tilbakemeldinger til alle elevene, med vekt på å se fremover:

«Tilbakemeldingen er en vurdering av noe som er gjort, men skal også være rettet mot den læringen som skal skje,» skriver skoleledelsen.

Vil ha jevnere kvalitet



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er opptatt av at de over 623.000 elevene i grunnskolen skal få et skoletilbud med en enda jevnere kvalitet.

– Vi vil jo ha en skole som gir et mest mulig jevnbyrdig tilbud. Når undersøkelsen fra SSB viser at det er til dels store forskjeller mellom skolenes bidrag til læring – på et helt skoleår på mellom- og ungdomstrinnet, da er det uansett for store forskjeller, sier skolestatsråden til VG.

Han advarer mot å lese undersøkelsen ukritisk, men som et supplement til andre undersøkelser om skolen. Han holder fast på det er noe å lære om læring i SSB-tallene:

– Den gode nyheten er jo at det er mulig å gjøre noe med disse resultatene for hver enkelt skole og kommune. Undersøkelsen bekrefter at gode skoler løfter alle elever – også de med størst lærevansker, sier Røe Isaksen.

– Du får kritikk fordi undersøkelsen ikke sier noe om årsaker?

– Det er helt riktig at den ikke sier noe om hvorfor noen skoler har større poengsummer enn andre i snitt. Undersøkelsen måler ikke hele bildet, men vi kan heller ikke vente at en slik undersøkelse skal inneholde absolutt alt, svarer Røe Isaksen.



– Sier lite om årsaker



Både skoleeksperter, skolepolitikere og lærernes organisasjon, Utdanningsforbundet, advarer altså mot at rapporten ikke viser årsaken til forskjellene i læringsbidrag mellom skolene.

– Problemet er at disse funnene ikke sier noe om årsakssammenhenger. Indikatorene består av karakterer, resultater på nasjonale prøver og den typen målbare størrelser. Men vi får ikke svar på hvorfor resultatene er slik, sier professor Jan Ubøe på Norges Handelshøgskole til VG.

Han advarer mot å dra tydelige konklusjoner ut av rapporten, og viser til USA der statistikere har reagert kraftig på at utdanningsrapporter har blitt misbrukt.

Også SV-leder Audun Lysbakken som sitter i Stortingets utdanningskomité, er svært kritisk:

– Når vi vet hvordan andre sammenlignende undersøkelser blir brukt og misbrukt for å understøtte skolepolitikeres egen agenda, er det grunn til å frykte at dette ytterligere vil forsterke en målstyring som fører til et smalt kunnskapssyn og økt testhysteri i skolen. Bruk av skolebidragsindikatorer er et svært sterkt styringsverktøy som kan gå på bekostning av det profesjonelle og faglige handlingsrommet til lærere og skoleledere, advarer Lysbakken.