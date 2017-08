Elever på Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse

Nå må alle besøkende til Bjørnholt videregående ha adgangskort etter «flere uheldige episoder og trusler om vold».

Ved skolens hovedinngang er det nå oppført nye porter hvor elever, ansatte og besøkende må vise adgangskort for å få tilgang til skolebygget.



Rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen sier til Aftenposten at dette er en veldig fin og skånsom måte å trygge elevenes hverdag på.

– Det ville vært fint om alle skoler kunne vært åpne, men vi har hatt flere uheldige episoder og trusler om vold hos oss, sier rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen ved Bjørnholt videregående skole til avisen.



Nye regler: Nedgang på 40 prosent i fraværet i videregående skole

Kostbart

Systemet er ifølge avisen et toårig prøveprosjekt, som er klarert med både Utdanningsetaten, rådhuset og politiet, samt skolens formelle organer.



Førstkommende mandag har 700 elever første skoledag etter ferien, men det nye adgangssystemet vil bli tatt i bruk først om fjorten dager. I tillegg er det også installert såkalte pullerter utenfor skolebygningen for å forhindre råkjøring på skoleområdet.

Ved flere anledninger er det også gjort hærverk på skolen. I 2016 ble det blant annet avfyrt fyrverkeri inne i selve skolebygget, ifølge Dagsavisen som også har besøkt skolen.

Fraværsgrensen: Elever streiket i protest



Ifølge Utdanningsetaten er prislappen for sikkerhetstiltakene rundt fem millioner kroner, skriver Dagsavisen.

Ifølge rektor er situasjonen slik den har vært for uoversiktlig.

– Skolen er åpen og lys med mange glassvegger. I tillegg er bygget strukket over et stort område med ni åpne innganger. Dette har skapt en uholdbar situasjon. Vi er nødt til å ha oversikt over hvem som kommer og går her på skolen, sier Roscher-Nielsen til Dagsavisen.

Får varslingssystem: Skoler i Oslo får varslingssystem mot terror og skoleangrep

Reagerer

Det nye adgangssystemet ble besluttet innført i sommer, uten at elevene var klar over det. Leder for Elevorganisasjonen, Rahman Akhtar Chaudhry, reagerer på at elevene ikke er tatt med i beslutningsprosessen.

– Jeg frykter at adgangskontroll kan brukes som en enkel løsning på et mye større problem. Adgangskort er ikke et preventivt tiltak. Det er brannslukking fordi situasjonen er uoversiktlig, sier Chaudhry til Dagsavisen.

Rektor Roscher-Nielsen på sin side mener at adgangskortene også vil bringe med seg positive side-effekter.

– Jeg tror elevene blir veldig stolte av å ha nøkkel til egen skole. De får økt frihet til egen skole, ved å vite at det ikke er noen i bygget som vil dem uvel, sier hun til Aftenposten.

Røe Isaksen: Trygt å sende barn på norske skoler