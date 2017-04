Elever med dysleksi kan slippe fremmedspråk

Elever med sterk dysleksi eller språkvansker, kan søke om karakterfritak for fremmedspråk i videregående skole. Fritaket gjelder ikke engelskfaget.

Elevene må selv søke fylkesmannen om fritak for karakter og eksamen. Ordningen er midlertidig, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier de jobber for å endre forskriftskravet.

– En slik endring må utredes grundig og det vil ta tid. Nå har vi på kort sikt vært opptatt av å raskt få på plass noe som kan virke med en gang, sier Røe Isaksen.

Fram til i dag har det vært slik at alle elever i videregående skole må lære seg et fremmedspråk i tillegg til engelsk, for å få generell studiekompetanse. Fritaksordningen kom etter at Likestillings- og diskrimineringsnemnda slo fast at dette kravet diskriminerer visse elever med dysleksi.

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, er fornøyd med fritaksmuligheten, men sier samtidig at de ser fram til det permanente opplæringsfritaket er på plass.

– Det er meningsløst at elever som ikke har forutsetning for å tilegne seg kunnskap i andre fremmedspråk, også skal følge undervisning i faget, sier Solem.

Elevene det gjelder får kun fritak dersom skolen ikke kan sikre dem likeverdig opplæring.

– Vi må ikke gjøre det fristende for skoler å skyve elever over på fritak fremfor å bruke ressurser på å tilrettelegge. Skolen må derfor bekrefte at den ikke kan bøte på læringsvanskene, sier Røe Isaksen.

