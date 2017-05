Budsjettlekkasje: 200 ekstra millioner til de minste elevene

Regjeringen bevilger 200 millioner ekstra til tidlig innsats for de minste barna i skoler og barnehager. Før jul ble KrF, Venstre, Frp og Høyre enige om 1,3 milliarder kroner til flere lærere.

Den nye bevilgningen kommer som såkalte frie midler til kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomi-proposisjonen, som blir lagt frem torsdag.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er opptatt av at selv om midlene gis som såkalte frie inntekter til kommunene, så er pengene ment å komme elever og barn i barnehagene til gode.

Ekstra hjelp



Statsråden ser for seg at pengene først og fremst brukes på barn som trenger ekstra hjelp i barnehagen, SFO eller skolen.

– Dette er midler som kan brukes til for eksempel intensivopplæring i smågrupper, å styrke de pedagogisk-psykologiske tjenestene, kompetanse i SFO-tilbudet eller bedre overgangen mellom barnehage og skole, sier Røe Isaksen til VG. Han gir spesielt Venstre skryt for å ha stått på for å skaffe frem midlene.

Kvalitet



Røe Isaksen minner om at målet om tidlig innsats ikke kan nås med flere lærere alene. En sterk kommuneøkonomi må til for at kommunene skal kunne gi tilbud av god kvalitet når noen barn i barnehage, skole og SFO har behov for ekstra støtte.

Pengene vil først kunne brukes i 2018, men varsles og bevilges allerede nå for at kommuner skal kunne planlegge bruken.

Regjeringen Solberg har i flere år prioritert lese-, skrive- og regneopplæring blant de minste elevene som en hovedsatsing.

Tiltak tidlig



Røe Isaksen støtter seg blant annet til norsk forskning fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger som viser at hvis man setter inn tiltak mot lese- og skrivevansker allerede på første- eller andre trinn, så er det 80 prosent sannsynlighet for at den eleven vil ta igjen nivået til de andre i klassen.

Hvis man venter til høyere alderstrinn, så synker sannsynligheten for å ta igjen de andres nivå år for år.

– Dette forteller veldig tydelig hvorfor tidlig innsats er så viktig. Vi foreslår en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til de som sliter med lesing, skriving og regning. På den måten kan vi sikre at de elevene som henger etter får den hjelpen de trenger fra første dag, sier skole- og barnehagestatsråden.