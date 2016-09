Barneskolelærer tatt ut av undervisning etter påstand om vold

To lærere er tatt ut av undervisning på en barneskole i Larvik. Den ene av dem er anmeldt for vold mot en elev.

I forrige uke ble læreren anmeldt for vold mot en førsteklasseelev. Det var elevens far som anmeldte læreren.

Etter det VG får opplyst dreier det seg ikke om fysiske slag, men bruk av makt som faller under det straffeloven kaller legemskrenkelse.

– En lærer er anmeldt. Vi har avhørt vedkommende, som har status som mistenkt. Jeg vil ikke kommentere saken utover det, sier Knut Vidar Vittersøe, som leder krimavdelingen ved Larvik politistasjon.

Nok en lærer fjernet



Det betyr at politiet har mistanke om at noe kriminelt kan ha skjedd, men at denne mistanken ikke er sterk nok til at læreren har fått status som siktet. Dermed har vedkommende heller ikke fått oppnevnt en forsvarer.

Det var Østlands-Posten som omtalte saken først. Lokalavisen skriver tirsdag at også en annen lærer ved skolen er tatt ut av undervisning, etter et lydopptak gjort av en mor til en av elevene i den aktuelle klassen.

Ifølge avisen skal læreren ha henvendt seg til seksåringen som angivelig skal ha blitt utsatt for vold, og sagt «Jeg vet hva du har sagt om (lærerens navn). Jeg er ikke redd for deg».

– Vi ble kjent med politianmeldelsen i forrige uke. Kommuneadvokaten, virksomhetslederen og jeg hadde møte med rektor, leder for samarbeidsutvalget og to andre foresatte. I møtet ble vi gjort kjent med flere forhold knyttet til det psykososiale miljøet ved et av klassetrinnene, sier kommunalsjef Jan-Erik Norder til VG.

Tilsynssak fra Fylkesmannen



Etter møtet ble opprettet en personalsak, og Norder henviser derfor til taushetsplikten for det videre arbeidet.

– Det er også opprettet en tilsynssak fra Fylkesmannen i Vestfold. De skal gjøre sin jobb og utarbeide en rapport. Vi får se hva som fremkommer i denne og hva vi eventuelt kan lære av det som har skjedd, sier kommunalsjefen.

– Dette er noe vi selvsagt tar svært alvorlig. Det er viktig for oss at det psykososiale miljøet er godt, legger han til.

Forelder og leder for samarbeidsutvalget ved skolen, Svenn-Erik Edlund, sier til VG at det skal dreie seg om flere hendelser, som har ført til at foreldrene har uttrykt bekymring.

Sendte bekymringsmelding



VG har sett dokumentasjon som viser at det har vært reist bekymring om den voldsanmeldte læreren tidligere.

En av mødrene i klassen reagerte allerede kort tid etter skolestart.

– Flere av oss rettet en bekymringsmelding til skolen, som handlet om hvordan barna ble møtt av læreren, at de ble kjeftet på og stadig sendt på gangen. Læreren låste også døra slik at de som var sendt på gangen ikke fikk komme inn, sier hun til VG.

Moren sier til VG at hun sammen med flere foreldre krevde at læreren ble fjernet, men at ingenting skjedde.

– Det var først etter anmeldelsen i forrige uke at læreren ble tatt ut av undervisningen, sier hun.

VG har forsøkt å få en kommentar fra den voldsanmeldte læreren, uten hell. Heller ikke lederen for Utdanningsforbundet i Larvik ønsker å kommentere saken.