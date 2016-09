Ap-nei til nikab i skole og utdanning

Arbeiderpartiet vil foreslå et regelverk som betyr nei til nikab i skoler og høyere utdanning. Det kan innebære flertall på Stortinget for å overkjøre regjeringen.

– Det er en bred oppfatning i Arbeiderpartiet at i skole og utdanning så må vi kunne se hverandre i øynene, se ansiktsuttrykk og se ansiktet på dem vi snakker med. Og det må gjelde gjennom hele utdanningsløpet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Han sier at bruken av ansiktsdekkende plagg ikke er noe stort problem i skoler og høyere utdanning i dag, noe Ap vil opprettholde.

Skal vise ansikt



– Når vi nå har fått klarlagt at regjeringen ikke vil komme med noe regelverk eller forbud mot heldekkende ansiktsplagg, så vil vi fremme forslag der vi vil be regjeringen på egnet måte utarbeide nasjonale regler som sier at elever, studenter og lærere skal ha ansiktet fullt synlig på norske skoler, universiteter og høyskoler, sier Støre.

OMSTRIDT: Franske Elodie Khatir uttalte til VG at hun ikke kom til å gå utendørs mer da nikab-forbudet ble innført i Frankrike. Foto: Kristofer Sandberg , VG

Før helgen skrev innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at regjeringen ikke ville gå inn for noe nasjonalt forbud mot nikab i skoler og utdanningsinstitusjoner – i et svar på et skriftlig spørsmål fra Ap-veteran Jan Bøhler.

Regjeringens- og spesielt Høyres holdning er at det er opp til skoleeiere selv å innføre forbud mot ansiktsdekkende plagg.

Deretter inviterte leder for Frps stortingsgruppe, Harald Tom Nesvik, Arbeiderpartiet til et møte på Stortinget for å finne sammen til et flertall for nikab-forbud.

Ap takket nei til dette, men kjører nå frem sitt eget forslag som i praksis ikke vil tillate bruk av nikab for elever, studenter og lærere i Utdannings-Norge.

Forslaget vil bli fremmet så snart Stortinget kommer sammen i oktober.

PUSHER FREM FORBUD? Disse politikerne kom tidligere i høst frem til en enighet om et nasjonalt nei til nikab og andre heldekkende hodeplagg - i regi av tankesmien Agenda. Fra venstre: Anne Beathe Christiansen (Sp), Sveinung Rotevatn (V), Bård Vegar Solhjell (SV), Agenda-leder Marthe Gerhardsen, Dagrun Eriksen (KrF) og Jette Christensen (Ap). Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Pågang innenfra



VG kjenner til at det er bred støtte internt i Aps partirekker til at nikab ikke skal tillates som plagg i undervisningssituasjon.

En av dem som har vært kritisk til et nikab-forbud er AUF-leder Mani Hussaini. Han uttalte nylig til VG at han var usikker på om et nikab-forbud hjalp jentene som bruker plagget til et friere liv.

– For oss handler ikke dette om religion. Vi legger vekt på kommunikasjon, og at ansiktet skal være synlig, sier Støre.

Han forsvarer at stortingsgruppen nå kommer med sin konklusjon før programprosessen er i mål.

Bred enighet



– Dette er en holdning som gjør seg bredt gjeldende hos oss. Dette vil også bli omtalt i partiprogrammet. Samtidig må det være mulig å få et flertall for dette på Stortinget – fordi det på en grei måte stadfester behovet for synlige ansikter hos aktørene i skoler, høyskoler og universiteter uten at noen blir stigmatisert, sier Jonas Gahr Støre.

Samtidig sier hans tidligere rødgrønne regjeringskollega, Bård Vegar Solhjell, at han heller ikke vil tillate ansiktsdekkende plagg i det norske utdanningssystemet.

– Vi har kommet frem til at dersom mennesker skal fungere i det norske samfunnet, enten det er i situasjoner innen læring eller bruk av helsetjenester, så bør de ikke være maskert, sier stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell til VG.

GREIT PÅ GATA: SV-representant Bård Vegar Solhjell mener Stortinget bør samle seg om et regelverk som i praksis forbyr ansiktsdekkende plagg på skoler, høyskoler og universiteter. Foto: Frode Hansen , VG

– Dette er et spørsmål om identifikasjon, men det er også et spørsmål om tillit og relasjoner mellom mennesker. Vi har diskutert oss frem til en løsning der det begrunnes saklig i situasjoner der det er umulig å fungere med tildekket ansikt, sier Solhjell.

Regelverk



Han ser for seg at de fem partiene – SV, Venstre, KrF, Sp og Ap – som hadde sentrale representanter i et eget utvalg i regi av Tankesmien Agenda, kommer sammen og utformer et endelig forslag som fremmes på Stortinget.

– Jeg mener Stortinget ikke bør vedta et rent lovforbud, men fatte et vedtak der regjeringen bes komme med retningslinjer eller et regelverk som er gjeldende for den enkelte skole og utdanningsinstitusjon, sier Solhjell til VG.

I praksis er hans initiativ slående likt det nye forslaget fra Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Vil ikke et forbud mot nikab på skoler og universiteter utestenge noen fra utdanning? AUFs leder Husaini advarer mot å frata jenter i nikab frie liv?

– Jeg tror han tar feil. Det er en større risiko for at jenter hindres i å leve frie liv ved å bruke heldekkende eller ansiktsdekkende plag. Det er ikke mulig å leve et fritt liv når man går i plagg som dekker alt på kroppen bortsett fra øynene, svarer Solhjell.

FORNØYD: Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik er fornøyd med at Ap vil si nei til nikab. Foto: Øyvind Gustavsen , VG

– Hyggelig

Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Frp, ønsker Aps forslag velkomment, men sier til VG at det holder med ett.

– Det er så klart veldig hyggelig at Ap har fått med seg at vi varslet et forslag om dette for flere dager siden og nå kommer etter. For å forsikre oss om at dette blir noe av vil jeg i stedet anbefale dem å støtte vårt. Da får de et klokkeklart forbud uten rom for misforståelser, sier Nesvik.

Om Aps støtte betyr flertall for et tydelig forbud – uavhengig av hvem som stilte forslaget – vil det være en seier, mener han likevel.

– Dette er viktig for jentene det gjelder, og for læremiljøet som helhet, sier Nesvik.

Høyre kan snu



– Jeg går litt i rette med regjeringen. Jeg har gått og grunnet på dette noen dager etter at regjeringen gikk ut med sitt standpunkt om å la dette være på lokalt nivå. Er det nødvendig i Oslo og Østfold, må vi vurdere å åpne for et nasjonalt forbud, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson Ingjerd Schou.

Schou var med på behandlingen av lokale forbud mot nikab og burka i Østfolds kommuner, skriver NTB. Nå får hun tilbakemeldinger om at lokale forbud ikke fungerer og tar derfor temaet opp på første møte i Høyres stortingsgruppe i forbindelse med åpningen av Stortinget i begynnelsen av oktober.

Får hun stortingsgruppen i ryggen kan det gå mot flertall på Stortinget for et nasjonalt forbud.