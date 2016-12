Skole avlyste Lucia-feiring da barnekoret sto klart

Lucia-pyntede, gråtende barn strømmet ut av amfiet på Mørkvedmarka skole, da rektor avlyste feiringen på kort varsel. Årsak: Reaksjonene på nyheten om at gutter ikke fikk synge i koret.

– Det er helt uhørt. Havet av unger som kom ut med tårer og skriking er noe av det verste jeg har sett, sier Thomas Andre Mossin, far til en åtte år gammel jente på Mørkvedmarka skole.

– Til og med jeg ble lei meg, fortsetter han.

Den frustrerte faren forteller til VG at datteren hadde slitt med å sove kvelden før Lucia-dagen, opprømt og forventningsfull til å skulle synge i koret tirsdag morgen.

Han var blant flere andre foreldre som hadde tatt seg fri for å se barna synge.

– Men det var verst for barna som ikke hadde foreldre som kunne ta fri. De ble stående alene og gråte, sier Mossin.

Avlyst på grunn av kommentarfelt



Skolens Lucia-feiring vekket stor oppmerksomhet mandag, da Avisa Nordland skrev at foreldre reagerte på at gutter ikke fikk være med i Lucia-koret.

– Vi prøver dette i år, og ser hvordan det går. Jeg vet det er noen gutter som vil delta, men i år er det kun jentene som skal synge. Guttene skal være tilskuere i år. Vi skal ta en grundig evaluering i etterkant, sa rektor Mette V. Edvardsen til avisen.

Rektor på skolen skriver i en SMS til VG at arrangementet ble avlyst på grunn av mediavinklingen og kommentarer.

På oppfølgingsspørsmål om årsaken til at guttene ikke være med på koret skriver hun:

«Dette var en av de tyngste avgjørelsene jeg har tatt. Vi har 200 jenter som har gledet seg og øvd, og generalprøvene i går var veldig bra. Jeg synes det er svært trist at det ble slik, vi kunne dessverre ikke gjennomføre det i dag. Jentene har blitt tatt godt vare på i hele dag. Det var ingen spesiell årsak.»

– God dialog med foreldrene

Hverken rektor eller FAU-leder har ønsket å konkretisere hva som var bakgrunnen for at guttene ikke skulle delta i koret.

Undervisningssjef i Bodø kommune, Tore Tverbakk, gir sin fulle støtte til begge.

– Det har vært en dialog mellom rektor og foreldrene i FAU-utvalget, om å ha en ny ordning på Lucia-koret. Det er blitt diskutert og lagt et løp for arrangementet, som er ment som et hyggelig avbrekk for elever, foreldre og skole.

– Hva var bakgrunnen for at skolen ikke ville la guttene delta i koret?

– Det var kun ment som et nytt tiltak på et hyggelig arrangement. Det lå ingenting annet bak.

– Hva tenker du om kjønndsdeling generelt?

– Vi kjønndsdeler ikke i faste former og grupper. Men det kan være greit i enkelte arrangementer, slik som dette koret.

FAU støtter rektor

FAU-leder Vegard Kristiansen støtter rektoren over Avisa Nordland.

– Jeg stiller meg ett hundre prosent bak rektor ved skolen som ønsket å prøve et nytt opplegg i år. Også det at rektor valgte å avlyse er noe vi støtter fullt ut. FAU-styret har snakket sammen i morgentimene i dag, og vi er dønn enig i at vi støtter rektor 100 prosent i de valgene hun har tatt. Det blir nesten umulig å stå i det, slik det har vært, sier han til avisen.

Foreldre lager ny konsert – uten gutter

Etteravlysningen av dagens arrangemenet har en gruppe foreldre på skolen gått sammen for å lage en ny konsert. Også denne bare for jenter.

«Det er for ille at noen skal få ødelegge for mange. Vi inviterer derfor alle foreldre, søsken, besteforeldre osv. til Luciakonsert,» heter det i invitasjonen som er sendt ut.

Irene Løvstad er en av initiativtakerne. Hun sier til Avisa Nordland at de gjør dette for barna.

– Det var de 200 skuffede jentene i dag tidlig som ikke hadde fått noen som helst beskjed om at det hele var avlyst før de kom på skolen og stilte seg opp og var klar. De har øvd ute i ukevis i dårlig vær for dette, sier hun til avisen.