Skole avlyste Lucia-feiring da barnekoret sto klare

Lucia-pyntede, gråtende barn strømmet ut av amfiet på Mørkvedmarka skole, da rektor avlyste feiringen på kort varsel. Årsak: Reaksjonene på nyheten om at gutter ikke fikk synge i koret.

– Det er helt uhørt. Havet av unger som kom ut med tårer og skriking er noe av det verste jeg har sett, sier Thomas Andre Mossin, far til en åtte år gammel jente på Mørkvedmarka skole.

– Til og med jeg ble lei meg, fortsetter han.

Den frustrerte faren forteller til VG at datteren hadde slitt med å sove kvelden før Lucia-dagen, opprømt og forventningsfull til å skulle synge i koret tirsdag morgen.

Han var blant flere andre foreldre som hadde tatt seg fri for å se barna synge.

– Men det var verst for barna som ikke hadde foreldre som kunne ta fri. De ble stående alene og gråte, sier Mossin.

Ingen gutter i koret

Skolens Lucia-feiring vekket stor oppmerksomhet mandag, da Avisa Nordland skrev at foreldre reagerte på at gutter ikke fikk være med i Lucia-koret.

– Vi prøver dette i år, og ser hvordan det går. Jeg vet det er noen gutter som vil delta, men i år er det kun jentene som skal synge. Guttene skal være tilskuere i år. Vi skal ta en grundig evaluering i etterkant, sa rektor Mette V. Edvardsen til avisen.

Ifølge flere foreldre til stede på arrangementet var de sterke reaksjonene på at gutter ble ekskludert som var grunnen til at arrangementet ble avlyst.

VG har forsøkt å komme i kontakt med rektor ved skolen, men ikke lykkes.

Sentralbordet ved Mørkvedmarka bekrefter at feiringen ble avlyst tirsdag morgen.

FAU støtter rektor

FAU-leder Vegard Kristiansen støtter rektoren over Avisa Nordland.

– Jeg stiller meg ett hundre prosent bak rektor ved skolen som ønsket å prøve et nytt opplegg i år. Også det at rektor valgte å avlyse er noe vi støtter fullt ut. FAU-styret har snakket sammen i morgentimene i dag, og vi er dønn enig i at vi støtter rektor 100 prosent i de valgene hun har tatt. Det blir nesten umulig å stå i det, slik det har vært, sier han til avisen.