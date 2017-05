Skjøt mot ansatte med el-pistol på Bryne

To ansatte på Møllenhagen restaurant er lettere skadet etter at to maskerte personer truet og skjøt med el-pistol.

Det var ansatte som kontaktet politiet i Stavanger like før klokken 23 torsdag kveld.

– De fortalte at to maskerte personer hadde kommet inn og truet og skutt med en el-pistol. Det virker som de var ute etter penger og sprit. To personer er lettere skadet, men det er uvisst hva slags skader det er snakk om, sier operasjonsleder Brit Randulff til VG.

De to gjerningspersonene stakk av fra stedet til fots, og politiet søker nå med flere patruljer i området. De har også startet med vitneavhør på stedet.

– Hvis noen har opplysninger om hendelsen eller kjenner til noen, bes de kontakte politiet med en gang, sier hun.

Restauranten skriver på sine hjemmesider at de stenger klokken 23.00 på torsdag, og episoden skjedde dermed ved stengetid.