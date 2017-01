Skip fikk motorstopp: – Redningen kom i siste liten

I liten storm og høye bølger drev bulklasteskipet «Nidarø» mot land i Stigfjorden i Nordland. Båten med fem mann ombord var bare 750 meter fra land da hjelpen kom.

– Det var i siste liten. Det var bare snakk om minutter før skipet hadde truffet land, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

«Nidarø» var på vei sørover langs Helgelandskysten da skipet mistet motorkraften i Stigfjorden i Herøy kommune 11-tiden søndag formiddag.

– Da blåste det opp mot liten storm i området, og båten drev mot land, sier Iversen.

En storstilt redningsaksjon ble igangsatt da alarmen gikk. Redningsskøyten «Skuld» ble sendt mot havaristen, sammen med en bilferge og en tråler som var i området.

Også kystvaktfartøyet «Magnus Lagabøte» og en taubåt er sendt for å bistå i redningsarbeidet.

– Situasjonen nå er at tråleren har fått en sleper ombord i lasteskipet, og holder fartøyet i posisjon. Vi venter på at taubåten skal ankomme for å overta slepet, og den er ventet å være fremme i 14.30-tiden.

Ifølge Iversen ligger lasteskipet bare 750 meter fra land.

– Situasjonen er under kontroll, sier Iversen.

I en pressemelding publisert søndag ettermiddag skriver Hovedredningssentralen at det er lite endring i situasjonen.

– Det er fortsatt så mye vind at fartøyene på stedet ikke kan slepe, men må holde havaristen. Taubåten «Nautilus Balder» er ventet til området rundt klokken 1500 og har oppdraget med å slepe havaristen til sikker havn.