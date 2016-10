Tjente fett på russen

Sandefjordmannen Ole Jørgen Smedsrud (56), som har slått seg opp med å selge russeprodukter, hadde en inntekt på nesten 99 millioner kroner i fjor.

Det er et mildt sagt kraftig hopp fra de 1,7 millionene han sto oppført med i 2014. Også formuen økte med 21 prosent til over 137 millioner kroner.

Regnskapstall viser at Smedsrud tok 100 millioner kroner i utbytte fra firmaet Smedsrud Drift, hvor han står som eneeier.

Siden 80-tallet har Smedsrud tjent gode penger på å selge klær og russeeffekter til elever som uteksamineres fra videregående skole. Først startet han selskapet Russeservice, og i fjor slo han seg sammen med Redress, som nok er best kjent som Russeservice sin hovedkonkurrent Russedress.

I dag eies de to største aktørene på markedet av selskapet R&U Holding, som Smedsruds selskap Smedsrud Drift eier 56 prosent av.

Betalte 28 millioner i skatt



VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Smedsrud, men da Min Mote snakket med ham i april år mente han at sammenslåingen virket positivt på prisene, og hevdet at det var dollarkursen og prisstigning hos utenlandske leverandører som hadde ført til at enkelte priser har gått opp.

– Russedress og Russeservice har jobbet sammen i litt mer enn to år nå, bl.a. om felles innkjøp av mange varer og tjenester. Dette gjør det mulig å ha et stort vareutvalg og lave priser. Prisnivået på alle varer er stort sett som i tidligere år, sa han den gangen.

Smedsrud betalte nesten 28 millioner kroner i skatt.