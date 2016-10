Tidligere medarbeidere om Stoltenbergs PR-kritikk: Betyr bare at han er glad i oss

De har vært blant Norges mektigste politikere. Nå hever Bjarne Håkon Hanssen og Jan-Erik Larsen millionlønn på å selge råd om politikk og kommunikasjon.

Tidligere statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg, Jan-Erik Larsen, startet i fjor sitt eget rådgivningsselskap. I høst fikk han med seg tidligere Ap-statsråd og First House-partner Bjarne Håkon Hanssen på laget.

Tall fra Skatteetaten viser at de begge har gjort et solid lønnshopp etter at de forlot politikken til fordel for rådgivningsbransjen. Bjarne Håkon Hanssen og Jan-Erik Larsen står oppført med henholdsvis 2,5 og 1,8 millioner i inntekt i fjor.

VG samlet dem til en prat om PR-bransjens makt, penger og Jens Stoltenbergs følelsesliv.

– Hvor mye av deres markedsverdi er knyttet til deres personlige kontakter med noen av landets viktigste politikere?

Hanssen: Noen av våre konkurrenter sier de forstår hvordan et statsbudsjett blir til. Det kan man sikkert studere på Blindern, men kommer du til meg, så kommer du til en som har vært med å lage statsbudsjett seks ganger. Jeg kan noe om budsjettprosessen som få andre kommunikasjonsrådgivere i Norge kan, men det er en kompetanse som ikke har noe å gjøre med hvem jeg har på telefonlisten min å gjøre.

Larsen: Hvis noen kommer til et kommunikasjonsbyrå og betaler for å kjøpe kontakt med politikere, så bør de forlange å få pengene tilbake. For slik er ikke Norge. Heldigvis.

SKUFFET: Jens Stoltenberg avslører i sin nye bok at han ble svært skuffet da Bjarne Håkon Hanssen meldte overgang fra regjeringen til rådgivningsbransjen.

– Opplever dere at kundene er opptatt av disse kontaktene?

Hanssen: Det er veldig sjelden, men det hender at vi opplever det. Da får kunden klar beskjed om at det ikke er slik det fungerer. Selv om vi ikke skulle hatt noen skrupler med det selv så ville det vært kontraproduktivt. Hvis jeg hadde ringt noen av dem jeg kjenner på det grunnlaget så ville det svekket saken til det selskapet dramatisk.

– Er det et paradoks at dere nå tjener langt mer enn dere gjorde da dere styrte landet?

Larsen: Det spørsmålet kan stilles om enhver sektor. Er det et paradoks at redaktøren i VG tjener mer enn statsministeren? eller at en fotballspiller eller standup-komiker gjør det? Vel, kanskje det.

Hanssen: Som i all annen næringsvirksomhet så handler det om evne til å selge tjenester som markedet er villig til å betale for. Hvis du er flink, og får mange kunder, så tjener du godt. Hvis du ikke er flink, og kundene ikke er fornøyd, så går du konkurs.

– Forstår dere at det settes kritisk søkelys på tidligere toppolitikere som senere går over til å selge den kunnskapen på det kommersielle markedet?

Larsen: Jeg vil på det sterkeste ta avstand fra den beskrivelsen. Jeg har levd hele mitt liv det private næringsliv. Så har jeg ved to anledninger blitt bedt om å jobbe for statsministeren. Det tror jeg han har gjort fordi han mente jeg hadde kompetanse han hadde glede av. Det er den samme kompetansen jeg tilbyr mine kunder i dag. Så må det legges til rette for at slike overganger skjer på en god måte, slik at politikkens integritet og omdømme ivaretas. Det handler blant annet om klare karanteneregler og åpenhet om kundeforhold.

Så er det selvsagt slik at når man jobber i det politiske systemet så får man en annen kompetanse, som også har en verdi, men det er helt feil at det utelukkende er kunnskap man erverver på innsiden av det politiske systemet som man selger.

– Jens Stoltenberg skriver i sin bok at han misliker bransjen og at han har vært forbannet på dere etter overgangen. Dere har begge vært blant hans nærmeste fortrolige. Hvordan opplever dere den kritikken?

Larsen: Jeg synes han har gode refleksjoner, og opplever det ikke som kritikk. Han skriver jo at det er utrykk for en følelsesmessig reaksjon. Det er fint at han får frem at en statsminister kan reagere følelsesmessig på slikt. At vi beveger han emosjonelt betyr bare at han er glad i oss, og det er gjensidig.

RÅDGIVER: Jan-Erik Larsen var i flere år en av Jens Stoltenbergs nærmeste medarbeidere.

– Hva tenker dere om det ryktet kommunikasjonsbransjen har fått?

Larsen: Ser du på kommunikasjonsbransjens vekst og posisjon så er det ikke noe som tyder på at den har et kritisk dårlig omdømme. Målt i markedsposisjon har den styrket seg veldig. Så betyr ikke det at ikke bransjen er omdiskutert men det er forskjell på å være omdiskutert å ha et dårlig omdømme. Folk forstår etterhvert mer av hva bransjen driver med, og at det verken er så farlig, mystisk eller kritikkverdig som noen vil ha det til.

Så finnes det selvsagt omdømmeutfordringer i kommunikasjonsbransjen. Enkeltrådgivere og enkeltselskap kan komme i situasjoner som er omdømmekritiske. Som regel rammer det selskapene det gjelder, men noen ganger hele bransjen.

– Det er fortsatt mye mystikk rundt denne bransjen. Hvor viktig er det for bransjen å opprettholde denne mystikken?

Larsen: Det er helt sikkert enkeltselskap som mener det er forretningsfremmende. Over tid tror jeg ikke det er bærekraftig. Vi har startet et selskap med helt åpne kundelister, uten noe forsøk på å være mystiske. Det er sikkert forskjellige måter å gjøre det på, men for oss har åpenhet vært et suksesskriterium og ikke et problem.

Hanssen: Mitt inntrykk er at det er andre enn bransjen selv som har bygget denne mystikken, godt hjulpet av media som har ønsket å gjøre bransjen både mer mystisk og mer mektig enn den egentlig er.

– Hvor mye makt har kommunikasjonsrådgiverne?

Larsen: Som kunnskapsbedrifter som også har en god omsetning så har vi vel en viss makt, men vesentlig mindre enn det bildet mange har.

– Er bransjen med på å dyrke myten om sin egen makt?

Larsen: Jeg tror ingen av våre kunder kommer til oss fordi de tror vi har makt i det norske samfunnet. De kommer til oss fordi vi har en kompetanse som er viktig for dem.

– Har dere etter overgangen blitt overrasket over hvor liten forståelse det er for politiske prosesser i store norske selskaper?

Hanssen: Ja, det har vært en aha-opplevelse. Mens du som politiker tror det er stor åpenhet, og enkelt å komme i kontakt med Stortinget, så er den virkeligheten næringslivet opplever helt annerledes. For mange oppleves det veldig uoversiktlig. Det er derfor vi har et marked.

– Er det et demokratisk problem at denne bransjen vokser samtidig som de store mediene kutter kraftig?

Larsen: Du slår sammen to spørsmål som bør besvares hver for seg. Det er ikke et demokratisk problem at kommunikasjonsbransjen vokser. Det er en styrke for demokratiet at folk får hjelp til å finne frem i et komplisert politisk system. Men at mediebransjen blir svakere er en stor demokratisk utfordring. Som samfunnsborger er jeg dypt bekymret og urolig over den utviklingen.

