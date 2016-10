Mannsdominans på inntektstoppen

I snitt finner du kun en kvinne blant fylkenes 10 på topp over hvem som har høyest inntekt i kongeriket.

Det viser en gjennomgang av skattelistene for 2015. Og er det kvinner blant de øverste på listen, er det ofte unge arvinger.

Akershus skiller seg litt ut med fire kvinner blant 10 på topp, mens Finnmark, Hedmark, Sør Trøndelag, Troms og Vest-Agder, ikke har noen. Så mange som ni av landets fylker har kun en kvinne blant topp ti på inntektstoppen.

VIL SE FLERE KVINNER: Mari Teigen, senterleder ved Institutt for samfunnsforskning, tror vi vil se flere kvinner på inntektstoppen i fremtiden. Foto: Institutt for samfunnsforskning.

– Vi ser restene av en gammel samfunnsstruktur. De virkelig høye inntektene i Norge finner vi jo blant toppledere i de store selskapene og investorer i ulike deler av næringslivet, sier Mari Teigen, senterleder ved Institutt for samfunnsforskning.

Hun viser til at inntektene i det private næringsliv har skutt i været de senere årene og at det det er veldig få kvinner blant topplederne i norsk næringsliv.

– Blant investorer og folk som skaper formuer på egen hånd er det ennå færre kvinner, sier Teigen.

Kommer til å se flere kvinner på inntektstoppen



Et Google søk på dem som ligger på inntektstoppen viser at pengene ofte stammer fra industri eller gründervirksomhet, men at de gjerne er plassert i selskaper som driver med investering og eiendom.

Men Teigen tror vi kommer til å se flere kvinner på inntektstoppen fremover.

Dette er topp ti på inntektstoppen 2015: ** Trond Mohn ** Øystein Stray Spetalen ** Svein Støle ** Christen Sveaas ** Einar Aas ** Kenneth Sandvold ** Roy Audun Agasøster ** Espen Nordhus ** Ove Tveteraas ** Knut Nikolai Tønnevold Ugland

– Jeg tror det kommer til å endre seg. Det er en trøkk og oppmerksomhet rundt kvinners tilgang på økonomisk makt og næringslivets rekrutteringsprosesser. Og ikke minst vet vi at det ganske lenge nå er omtrent 50 prosent jenter på Handelshøyskolen i Bergen. Dette vil på sikt skape endringer, sier Teigen.

Hun mener også at et mer globalisert næringsliv gjør det mer krevende å kombinere jobb og familie.

– Det drar i to forskjellige rentninger – likestillingstrøkket mot næringslivet – og den kanskje enda mer krevende arbeidssituasjonen på toppen av næringslivet i en globalisert økonomi, sier Teigen.

– Kvinner må tørre å satse stort



Heidi Aven er gründer og har nå startet opp She Community, der målet er å hjelpe kvinner til og tro på seg selv, tenke globalt og viktigst av alt, tenke stort. Hun er også salgsdirektør i firmaet Crayon der hun sitter i ledergruppen. Aven mener fraværet at kvinner i toppstillinger er en utfordring, men at vi vil se en endring over tid.

TØRRE Å SATSE: Heidi Aven er selv gründer. Hun sier at kvinner ofte ikke er like risikovillige som menn. Kvinner må tørre å satse stort, mener hun. Foto: Julie Christine Krøvel

– Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men nå har det blitt sånn at oppgavene i hjemmet er delt bedre mellom kvinner og menn. Man tar felles ansvar og det vil være med å skape en endring, sier hun.

Aven mener at utfordringen ikke nødvendigvis handler om å få kvinner til toppstillinger, men å få kvinner inn i strategisk viktige stillinger i selskaper.

– Når man får kvinner inn i toppstillinger blir det ikke like synlig på statistikkene at det er få kvinner i mellomlederstillingene. Man kan ikke bare tenke på toppen, man må jobbe seg fra bunn og oppover, sier hun.

Ikke like risikovillige



Selv hadde Aven en far som var gründer, noe som hjalp henne til å finne selvtilliten til og tenke stort.

– Jeg opplever at kvinner ikke er like risikovillige som menn, vi tenker ofte annerledes og mange føler et stort ansvar for å bruke mer tid hjemme til og ta vare på familien. Hjemme hos meg er det motsatt, der er jeg den mest risikovillige av oss, sier Aven.

Også Aven mener utdanning kommer til å være med på å skyve kvinnene frem i fremtiden. Kvinner tar ofte høyere utdanning enn menn, og er flinkere til å fullføre studiene. Men skal man tjene de store pengene, mener Aven at man må tørre å satse.

– Det er i gründerskap de store pengene er hvis man får det til. Mange kvinner tenker nok litt smått, men det handler om å se hva andre har gjort tidligere, bruke nettverket sitt og tro på seg selv.

Aven forteller at hun ofte hører at kvinner er for beskjedne når de er på jobbintervju.

– Jeg hører ofte at når man skal intervjue kvinner, skal man legge til 30 prosent, og motsatt når det er en mann. Kvinner må tørre og ikke være så beskjedne, sier Aven.