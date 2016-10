Derfor skriver vi om skattelistene

Tillit skapes gjennom innsyn og åpenhet, men få velger å benytte muligheten for søk i skattelistene.

For to år siden vedtok Stortinget en innstramming i reglene for søk i skattelistene: skal du søke på noen, vil de se at du har søkt.

I en måling Infact gjorde for VG denne uken, oppgir 92 prosent at de ikke sjekker skattelistene. Søkene har rast fra 16,5 til rundt to millioner, ifølge Skatteetaten.

– Du skal ikke ha behov for skatteinformasjon om naboen din, arbeidskolleger eller studievenner, sa finansminister Siv Jensen da innstrammingene trådte i kraft.

Men det handler ikke om behovet for å kikke naboen i kortene. Det handler om behovet for en generell åpenhet om skatt og inntekt, en kontrollfunksjon som kan fortelle oss hvilke grupper og bransjer som har det vanskelig, og hvilke som bør bidra mer til fellesskapet.

Professor Alexander Cappelen ved Handelshøyskolen peker på at denne åpenheten er sentral for å gi oss et riktig bilde av hvordan rikdom er fordelt i Norge. Vi tenker ofte at godene er jevnere fordelt enn de faktisk er. Han mener nedgangen i søk er et demokratisk problem fordi folk ikke lenger setter seg inn i relevante problemstillinger, for eksempel om man er dårligere betalt enn sin kollega.

Aftenposten og ICIJ avslørte i april at mektige og rike mennesker skjuler sin rikdom i skatteparadiser. DNB hadde hjulpet rundt 40 kunder med å etablere selskaper i skatteparadisene. Skatteetaten ville ettergå 30 norske navn. Men selv om mange har pekt på at mindre åpne skattelister gjør det lettere å skjule formue, har statsminister Erna Solberg avvist å snu.

Cappelen har trolig rett i at det er det sosiale stigmaet ved å bli sett på som en «skattesnok» som gjør at færre søker i skattelistene. Dermed er det desto viktigere at mediene jobber journalistisk med disse tallene hvert år. VG vil derfor fortsette med å gjennomgå listene med fokus på de rikeste, mektigste og mest innflytelsesrike.

Skattenivået i Norge er høyt. Det må det også være for å bære den omfattende velferdsmodellen vi har blitt vant til, men som møter massive utfordringer i blant annet fallende oljeinntekter og en økende aldrende befolkning. SSBs befolkningsframskrivinger viser at omsorgsbyrden for eldre vil dobles de neste 50 årene. Skal vi ta godt nok vare på dem, må alle bidra.

Jo større tillit til systemet, desto større vilje til å bidra til felleskapet. Tillit skapes gjennom innsyn og åpenhet.

Torry Pedersen står oppført med 6.416.855 i inntekt for 2015. Formuen er angitt til 13.015.886, og betalt skatt 2.714.570