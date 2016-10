Astrups skatt dekker åtte stortingslønner

Høyres Nikolai Astrup betalte over syv millioner kroner i skatt i fjor. Det er nok til dekke lønnen til åtte av hans stortingskollegaer.

Skattetallene som ble lagt ut natt til fredag avdekker store forskjeller i lønnen til våre folkevalgte. Mens de fleste representantene har et godtgjørelse på drøyt 900.000 kroner, står enkelte representanter oppført med en inntekt på flere millioner kroner.

Høyre-representant Nikolai Astrup troner som vanlig øverst på både formuetoppen og inntektstoppen blant de 169 stortingsrepresentantene. Ifølge skattelistene tjente Astrup drøyt 15 millioner kroner i fjor, mens formuen økte til solide 341 millioner.

Han betalte samtidig over syv millioner kroner i skatt i fjor. Det er nok til dekke lønnen til åtte av hans stortingskollegaer.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre har en betydelig formue, på godt over 64 millioner kroner. Han står oppført med rundt 2,9 millioner kroner i inntekt.

Erna topper



Høyres utenriksminister Børge Brende var regjeringens desiderte inntektsvinner to år på rad. I regjeringens første år tjente han over 4,7 millioner kroner, og i 2014 falt det til fortsatt solide 2,6 millioner.

De ferske skattelistene viser imidlertid at fallet fortsetter, og i fjor tjente den tidligere vinneren «bare» 1.164.202 kroner.

Brendes hittil bemerkelsesverdige inntekter skyldtes hans rolle som direktør i World Economic Forum (WEF) i 2013, og at deler av det han la inn i pensjonsfondet deres ble utbetalt som lønn i 2014.

ENSOMT PÅ TOPPEN? Solberg er sjef i både regjering og inntekt. Foto: Terje Bringedal , VG

I 2015 det må han se seg slått av partikollega og statsminister Erna Solberg som for første gang i den borgerlige regjeringens korte historie dro inn mest av de 19 ministerne. I 2015 tjente hun 1.573.544 kroner.

Jevnt fordelt – nesten



Jon Georg Dale tjente minst i regjeringen av regjeringens medlemmer i fjor, men så rakk han ikke å heve lønn som minister så lenge. Han tiltrådte nemlig som landbruks- og matminister den 16. desember. Inntil da var han statssekretær for finansminister Siv Jensen, og man må anta at mesteparten av de 681.121kronene han tjente i fjor stammer herfra.

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland gikk inn i regjering under rokeringen på tampen av 2015, men tjente noe mer enn Dale.

Hans tidligere sjef og partileder, Siv Jensen, tjente forøvrig 1.087.700 kroner, og er sånn sett representativ for statsrådene flest.

Høyre tjener mest

Ser man bort fra de tre ytterpunktene på listen er regjeringens inntektsfordeling i 2015 relativt jevn – fra rundt 900 000 til rundt 1,1 millioner.

Høyres elleve ministre har imidlertid en snittinntekt som ligger noe høyere enn Frps med 1.092.423 kroner i 2015 mot Frps 972.659. Dette inkluderer altså statsministeren som nok trekker opp.

Flere med formuer, men bare i Høyre



I 2014 var det bare tre statsråder som hadde formue. Om det er en gryende uro for norsk økonomi som er årsaken er usikkert, men i 2015 hadde dette doblet seg til seks. De tilhører alle Høyre, og alle de åtte Frp-statsrådene er oppført med 0 kroner i formue, inkludert finansminister Jensen.

Mest på kistebunnen hadde Erna Solberg rett over to millioner kroner. Elisabeth Aspaker er oppført med 1,4 millioner, mens de øvrige fire formuene strekker seg fra litt over 600 000 kroner til rett over 200 000.

