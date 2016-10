Vil saksøke Oslo kommune: Mener eiendomsskatten er ulovlig

Huseiernes Landsforbund (HL) mener Oslo kommune brøt loven da de innførte eiendomsskatten. Nå varsler de søksmål.

– Vi mener eiendomsskatten i Oslo er ulovlig. Derfor vil vi prøve saken for retten, sier administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund i en pressemelding torsdag.

Da VG snakker med Batta torsdag formiddag, har han nettopp levert varselet om søksmål på Rådhuset i Oslo. Han mener eiendomsskatten er innført på feil grunnlag og at en kommune ikke kan innføre en lov som ikke skal gjelde generelt for hele kommunen.

– Man kan ikke bare plukke ut én gruppe som skal rammes, sier Batta til VG.

Eiendomsskatten i Oslo er innført for alle boliger med en takstverdi over 4 millioner kroner.

Kommunen selv oppgir at kun 32 prosent av hovedstadens boliger rammes av skatten. Til nå har 270 av landets 428 innført den omstridte eiendomsskatten, men Oslo topper listen over høyeste bunnfradrag.

«Stortinget har generell beskatningsmyndighet og kan velge å ilegge en skatt som bare rammer de rikeste. En slik rett har ikke kommunen», heter det i prosessvarselet som er sendt Oslo kommune.



Frykter flere Oslo-borgere rammes

Batta og HL er også bekymret for at kommunen planlegger å senke bunnfradraget i fremtiden, slik at flere Oslo-borgere må betale eiendomsskatten, som fra og med neste år blir doblet.

– Vi er redde for at når man innfører fire millioner i bunnfradrag, så vil det gå kort tid før man reduserer det igjen og øker skattepromillen, sier han og legger til at stadig flere boligeiere vil bli rammet fordi de kommer over beløpsgrensen.

– Det vi har sett tidligere med andre kommuner er at de etter hvert har redusert bunnfradraget. Politikere finner hele tiden gode formål å bruke penger på og bruker argumenter som at de vil bygge flere barnehager, skoler og veier.

Tar ikke hensyn til gjeld og betalingsevne

Batta og HL mener også at eiendomsskatten ikke tar hensyn til personers gjeld, inntekt eller betalingsevne.

– Vi mener det å eie sin egen bolig er et velferdsgode. Primærboligen skal ikke beskattes med en særskatt, sier han i pressemeldingen.

Det er for øvrig ikke første gang at Oslo kommune har blitt saksøkt på grunn av eiendomsskatten. I fjor gikk advokat Joakim Stensland til sak mot kommunen. Han mente også at eiendomsskatten er lovstridig.

HL har engasjert skatteadvokat Bettina Banoun til å føre saken. På organisasjonens hjemmesider og i sitt eget medlemsblad har de også oppfordret boligeiere i Oslo til å melde seg på gruppesøksmålet.

– Tror du dere har en sjanse til å vinne søksmålet?

– Vi bruker landets fremste skatteadvokat og det gjør vi nettopp i håp om å vinne frem, sier Batta, før han legger til:

– Det vil også telle med at det er en gruppe som står bak søksmålet og vi kommer i tillegg til å bruke den ekspertisen som har uttalt seg tidligere om dette for det er verdt.

Finansbyråden: – Modellen er lovlig

Robert Steen (Ap), finansbyråd i Oslo kommune, deler naturlig nok ikke HLs oppfatning om at eiendomsskatten er ulovlig.

– Vi mener at modellen for utskriving av eiendomsskatt som er valgt er lovlig, sier Steen til VG.

– Peter Batta og HL er redde for at kommunen vil senke bunnfradraget i fremtiden, slik at flere blir rammet av eiendomsskatten. Har han grunn til å være bekymret?

– Den bekymringen deler jeg ikke.