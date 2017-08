VG lanserer skattekalkulator: Sjekk din Jonas-skatt

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre lover å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner. Nå kan du sjekke hvordan det rammer deg.

– Jeg kommer ikke til å lede en regjering som øker skattene og avgiftene utover dette nivået. Det er mitt løfte til velgerne, sa Støre til VG 26. juli.

Det løftet innebærer også at ingen skal få økt skatt med inntekt under 600.000 kroner, og at det primært er de med høyere inntekter og formuer som skal betale mer.

I dag lanserer VG en egen skattekalkulator, hvor du kan få vite din «Jonas-skatt». Kalkulatoren regner ut både inntekts- og formuesskatt, samt ulike fradrag og avgifter som merkes på lommebøkene til de fleste nordmenn.

Du finner kalkulatoren her: VG.no/Jonas

Statsminister Erna Solberg (H), som går til valg på ytterligere kutt i skattene, advarte i VG 29. juli folk mot å stole på Støres skatteløfter.

– Det er bare å se på byene Ap styrer. Der øker skattene mye mer enn hva de lovet på forhånd. Det er ingen grunn til å tro at Ap vil gjøre noe annet hvis de får styre landet. Det blir fort sånn at mange flere kommer til å få skatteøkninger enn det Ap sier, sier Solberg til VG.

