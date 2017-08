Ulltveit-Moe om formuesskatt-klaging: – En gavepakke til Arbeiderpartiet

Investor Jens Ulltveit Moe gir Stein Erik Hagen rett i mye når han snakker om formuesskatten, men sier at han mangler det vesentligste.

Tirsdagens forside på Dagens Næringsliv har vakt stor oppsikt. Her forteller forretningsmann Stein Erik Hagen at familien hans har spart 2,2 milliarder i skatt ved å flytte til Sveits, og sier:

– Å være rik er blitt et skjellsord.

I intervjuet forklarer han hvor skuffet han er over at Høyre og Frp, partier han har støttet med store bidrag, ikke har fjernet formuesskatten.

Reaksjonene har vært sterke på at det skal være vanskelig å være rik. I et innlegg i VG omtaler skribent Andreas C. Halse uttalelsene som «et krenkelseshysteri».

Investor Jens Ulltveit Moe er, i likhet med Hagen, motstander av formuesskatten, men spør seg selv hvor kloke utspillene er, midt i en valgkamp.

– Å ha formue gir deg et ansvar for å delta i det offentlige rom. Det er det jeg forsøker å gjøre ved å uttale meg om skatt. Det er helt urealistisk å ha et samfunn med lavere skatter. I den norske modellen må vi til og med betale ganske mye. Men vi må ha den riktige skatten, som er den med færrest mulige skadevirkninger.

– En måned før valget er klaging om formuesskatt en gavepakke til Arbeiderpartiet, fortsetter han.

– Forstår frustrasjonen



FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Aksjemegler Jan Petter Sissener. Foto: Line Møller , VG

Ulltveit-Moe sier han har stor forståelse for at Hagen ønsker anerkjennelse for verdiene han har skapt, og for pengene han har bidratt til fellesskapet med. Men:

– Dette er viktig: Det er intet samfunn i verden hvor det er vanskelig å være rik. Det å ha midler og formue er et stort gode. Derom kan det ikke være tvil, sier investoren.

Aksjemegler Jan Petter Sissener mener valgkampen har sklidd ut i en personfokusert og avsporet debatt om formuesskatten, der de rike blir stående som karikaturer.

– Derfor forstår jeg frustrasjonen. Man kan mene hva man vil om at familien har flyttet ut, men prinsippet forblir det samme. Jeg håper man greier å fokusere på utsagn og ikke på person.

Sidespor

Sissener mener saken med Hagen er ødeleggende for dem som vil kvitte seg med formuesskatten:

– Det blir enda et sidespor. Det er ingen som kommer til å synes synd på Hagen fordi han er rik – snarere tvert imot. Det høres ut som han gråter for sin syke mor.

– Hvem sin feil er det at vi ikke klarer å diskutere saken?

– Det er den store norske folkesykdommen: Misunnelse. Man er ikke villig til å diskutere formuesskatt som beskatningsform, men tar personene som vil tjene på om den forsvant – i stedet for å se på alternativer, sier Sissener.

Mange korrekte poenger

I en undersøkelse publisert av NHO tirsdag fremgår det at fire av fem spurte bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten fjernes.

– Det er på tide å fjerne seg fra en konstruert konflikt mellom de rike og de andre, og mellom bedrifter og folk. Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig – og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund i forbindelse med lanseringen.

Det er Ulltveit-Moe enig i.

– Hagen har mange korrekte poenger om formuesskatt, men det fundamentale mangler: Vi trenger et skattesystem som omfordeler effektivt, sier han.

– Høyre i veien

Dette er ifølge investoren ikke formuesskatten.

– Vi trenger en skatt på velstående mennesker, og det bør være eiendomsskatt. Den bør være høy, progressiv og med et betydelig bunnfradrag. Fordelen med det er at alle har eiendom. Også utlendinger som eier i Norge vil betale den, sier han.

Han tror det er Høyre som står i veien for en omlegging av skattesystemet.

– Med høy nok eiendomsskatt tror jeg Ap kunne inngått et kompromiss om formuesskatt. Dette treffer dessverre for nært Høyres kjernevelgere. Vi ender opp med en debatt der noen hevder den er verre enn døden, andre mener den er vital for omfordeling. Det er med respekt å melde feil – den er ubetydelig, sier Ulltveit-Moe.

– Hagen er motstanderen venstresiden ønsker seg

Mímir Kristjánsson, nyhetssjef i Klassekampen, sier Hagens utspill gagner venstresiden.

– Dette er akkurat motstanderen venstresiden ønsker seg. Det er tilsvarende om hundre blitzere hadde kastet brannbomber på Høyres valgbod. Det er nok en tung dag i partiet, sier han.

Mímir Kristjánsson Foto: Privat

Kristjánsson mener det er problemer med hvordan formuesskatten rammer.

– De lokale gründerne Høyre alltid vil snakke om, finnes. Men det gjør Stein Erik Hagen også. Hans manglende vilje til å betale skatt har de nok lyst til at vi skal høre minst mulig om.

Karl Fredrik Tangen, førstelektor ved Høyskolen Kristiania, kjøper ikke at folk reagerer bare fordi Hagen er rik.

– Nordmenn liker mange rike mennesker. Stordalen blir et forbilde og Spetalen får rollen som samfunnsrefser. Hagen selv fikk positive tilbakemeldinger da han kom ut av skapet, sier han.

Han mener Hagen fremstår blind for sin egen posisjon.

– Det blir uutholdelig å høre at det er vanskelig å være rik i Norge når du sliter med hverdagslige problemer. Han fremstår som en Marie Antoinette som stikker hodet fram fra blondegardinene for å klage på folket, sier Tangen.

Stein Erik Hagen ønsker ikke å kommentere saken.