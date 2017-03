Titusenvis i prisforskjell for å behandle byggesøknader

I Nittedal må Michael Paszowski betale 49.878 kroner i byggesaksgebyr. I nabokommunen Skedsmo slipper de unna med halvparten. Sjekk hvor mye du må betale.

Det er store forskjeller på gebyrene for å bygge hus rundt i landet. I Vardø og Vinje koster det ingenting – i Nittedal må du ut med med nesten 50.000 kroner i byggesaksgebyr.

Det viser et nytt barometer som Huseiernes Landsforbund har laget. Barometeret er basert på Kostra-databasen til kommunene, som kommunene selv har rapportert inn til via SSB. Tallene er fra 2015, og er de siste som er statistisk tilgjengelig.

Her kan du se byggesaksgebyrene i alle landets kommuner. Trykk på ditt fylke for å få hele oversikten:

Jo høyere gebyr, jo rødere farge. Kommunene som ikke har rapportert inn tall, er farget grå.

Dyrest rundt Oslo



– Hovedbildet er at kommunene rundt Oslo har høyest gebyr. Syv av de ti dyreste kommunene ligger i Akershus. Det er presskommuner hvor folk ønsker å bo. Det er god grunn for å spørre politikerne der om de tar seg for godt betalt, mener leder for samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund, Kristin Gyldenskog.

– Vi vet jo at selvkostprinsippet fører til store variasjoner mellom kommunene, men her er forskjellene så ekstreme at det er oppsiktsvekkende. Vi ber Kommunaldepartementet undersøke om det er noen kommuner som tar mer betalt enn reglene tilsier, sier hun.

Selvkostprinsippet innebærer at tjenester kommunen tilbyr må finansieres gjennom gebyr som innbyggerne må betale. Men kommunen kan ikke kreve mer i gebyr enn det koster å finansiere tjenesten, for eksempel en byggesaksbehandling.

Gratis eller nesten 50.000



• Landets dyreste kommune er Nittedal, hvor en husbygger må ut med 49.878 kroner i gebyr til kommunen for å sette opp et hus. Det er vel 10.000 kroner mer enn nestemann på listen, Lørenskog, som tar 38.317 kroner.

• Andre kommuner setter avgiftene ned: Her topper Svelvik statistikken. De satte i 2015 avgiftene ned med 9800 kroner.

• Den gjeveste listen er dog den hvor innbyggerne slipper å betale: Fem kommuner tilbyr 0 kroner i byggesaksgebyr: Krødsherad, Modalen, Tokke, Vardø og Vinje.

• Gjennomsnittlig saksbehandlingsgebyr i Norge er 11.912 kroner.

• Det er også store forskjeller i saksbehandlingstid: I Kvitsøy er saksbehandlingstiden én dag, mens Gamvik har hele 145 dager, etterfulgt av Hamar med 119 dager og Oppegård med 111 dager.

• I 2015 ble det behandlet 97.500 byggesøknader. Det er en nedgang på fire prosent siden 2014.

Les: Så mange innbyggere har de ulike kommunene

– Kan ikke gi noe godt svar



Michael Paszowski og familien flyttet inn i sin nye enebolig i Kruttverket boligfelt i Nittedal 22. desember i fjor.

– Jeg synes det er spesielt at vi må betale 50.000 kroner for å få behandlet en byggesøknad, mens kostnaden er halvparten så stor i nabokommunen Skedsmo, sier han.

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal kan ikke gi noe godt svar, men bekrefter at selvkostprinsippet skal gjelde – folk skal betale det det koster å gjennomføre søknadsprosessen.

– Det fremstår som underlig at det skal koste dobbelt så mye å behandle en søknad hos dere som hos nabokommunen?

– Jeg kan ikke gi noe godt svar på det. Jeg er glad for at vi skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å undersøke dette, så vi får se hva som kommer ut av det. Jeg er trygg på at vi har lagt selvkostprinsippet til grunn, men har det skjedd noe feil, vil vi selvsagt rette opp i det, sier Thorkildsen.

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap), som tilbyr halv pris, sier gebyret hos dem er fastsatt basert på gjennomsnitt.

– Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, eller det er andre kompliserende forhold, tar det selvsagt lengre tid og krever mer ressurser. Det vil alltid være en variasjon, men i gjennomsnitt mener vi gebyret dekker kostnadene vi har for å behandle denne typen sak.

I gjennomsnitt var behandlingstiden i landets kommuner 38 dager. Men mange kommuner har så lang saksbehandlingstid at utbyggerne kan kreve å få deler av byggesaksgebyret redusert, ifølge Huseiernes landsforbund.

De ti med lengst saksbehandlingstid (antall dager) Gamvik 145 Hamar 119 Oppegård 111 Sauherad 93 Aremark 92 Averøy 91 Nes (Busk.) 90 Sarpsborg 90 Tjøme 90 Storfjord 89 Kilde: SSB/Kostra/Huseierne.

– Hvis kommunen ikke har behandlet byggesøknaden innen fristen på 84 dager, har man krav på å få redusert byggesaksgebyret med inntil 100 prosent. For hver påbegynte uke etter fristens utløp, reduseres gebyret med 25 prosent, sier Gyldenskog.

Les: Hva lærte vi av den kommunale søppelskandalen?

– Forventer selvkost



Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bjørnar Laabak (Frp) sier det kan være mange og legitime grunner til at byggesaksgebyrene varierer.

– Vi forventer at kommunene holder seg til selvkostprinsippet når det gjelder byggesaksgebyrer, og sparer innbyggerne for unødvendige utgifter, sier han.

– Dere utfordres til å undesøke de store forskjellene?

– Det påhviler det enkelte kommunestyre å sikre at gebyrenes størrelse følger prinsipp om selvkost i sin kommune. Det er bra at Huseiernes Landsforbund og pressen setter søkelys på kostnadene i ulike kommuner.

NB! I barometeret til Huseiernes landsforbund topper Frogn kommune listen over kommuner som har satt opp gebyret mest: 20.600 kroner fra 2014 til 2015. Men økonomisjef i Frogn kommune, Jo Ragnar Finserås, sier de har rapport inn feil tall. Rett beløp for Frogn i 2015 er 31.800 kroner.