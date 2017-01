Støre innrømmer: Vanlige folk kan også få skatteøkning

VAMMA KRAFTVERK (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre erkjenner at også folk med helt vanlige inntekter kan få skatte- og avgiftskjerpelser dersom han blir statsminister.

– Vi har vært helt tydelige i det vi har sagt. Tre av fire vil få lavere eller om lag uendret inntektsskatt. Høyre og Frp har økt avgiftene med tre–fire milliarder. Vi anslår at vi vil øke avgiftene med opp mot fem milliarder. Da kan du sikkert finne eksempler på at enkelte avgiftsøkninger vil veie opp lettelsene på inntektsskatten. Og ja, det er avgifter vi må bidra med i Norge og det er nødvendig for å nå de klimamålene vi har satt oss, sier Støre.

Se oversikten: Slik rammer Støres avgifts-pakke din lommebok

Ikke sjekket ut



– Hvis du tjener under 200 000 kr., har en dieselbil og kjører helt vanlig, så vil du kunne komme ut i minus?

– Det har jeg ikke gjort regneeksempler på, så det ønsker jeg ikke å spekulere i. Det har vi ikke sjekket ut.

– Men det kan være tilfeller hvor folk kommer ut i minus?

– Jeg er uenig i begrepet «komme ut i minus». For dette handler om at vi ruster oss for å løse oppgaver bedre ved at vi styrker inntektene til fellesskapet, sier Støre.

VG møtte torsdag Ap-lederen på Vamma kraftverk, som ligger i Glomma, midt mellom Askim og Skiptvet kommune i Østfold.

Der besøkte han utbyggingsprosjektet som skal øke strømproduksjonen tilsvarende 11 000 eneboligers forbruk.

Fjerner vinflasker



Men mest handlet gårsdagen om Arbeiderpartiets nye skatte- og avgiftsløfte foran høstens valg: Å øke skattene og avgiftene med 15 milliarder kroner.

En tredel av økningen skal skje ved å skru opp en lang rekke avgifter, i tillegg til at Støre vil ta bort de to ekstra vinflaskene i taxfreekvoten H/Frp-regjeringen innførte i 2014. Støre sier han ikke ser noen problemer med det.

Taxfree-Siv: – En knyttneve i ansiktet på arbeidsfolk

– De avgiftene vi vil øke har en klar klimaprofil. Jeg synes det er riktig å være ærlig på at dersom Norge skal nå sine mål om 40 prosent kutt i klimautslipp innen 2030, så må vi bruke virkemidlene som trengs. Et annet mål er at det innen 2025 ikke skal omsettes biler med klimagassutslipp. Derfor må vi blant annet bruke avgifter for å få til de endringene som skal til.

– Er forklaringen på økte avgifter altså kun klima?

– Ja, det er størsteparten.

Rammer vanlige folk



– Men det gjenstår jo fortsatt to milliarder i økte avgifter som ikke er klima-relaterte?

– Ja. En del av det er at vi foreslår å fjerne momsfritaket for netthandel fra utlandet. Det mener jeg er viktig for norske arbeidsplasser. Det er ingen grunn til at det skal være momsfritt å handle på nettet fra utlandet. Det vil bringe inn noen penger. Så er det naturlig at vi i løpet av en fireårsperiode ser på avgifter knyttet til helse, tobakk og alkohol.

– Dette er avgifter som slår rett inn i lommebøkene på folk flest?

– Ja. Også bringer det penger til fellesskapet som vi kan bruke for å bedre situasjonen for folk flest.

– Du ser ingen problemer med å øke avgifter som går rett i lommeboken på folk flest?

– Nei, men det er fortsatt slik med en avgift at det gir deg et valg. Du kan velge å ta en avgiftsøkning som et signal til at du velger noe annet. På en del områder er det mulig.

– Du innrømmer at det på noen områder ikke vil være mulig å velge seg vekk fra avgiftsøkningene du foreslår?

– Ja, på noen områder er det sånn, men på veldig mange områder er det ikke sånn. Og vi må bidra til at det blir mulig å velge annerledes.

– Men de avgiftene som folk ikke kan unngå …

– … så treffer det lommeboken til folk, ja.

– Er ikke det urettferdig?

– Jeg mener det er riktig i forhold til de oppgavene vi står overfor.

Skatten ut av sekken: Ap lover å øke skattene med 15 milliarder

Rettferdighet



– Men forstår du at for dem som ikke har noe annet valg, som har lav inntekt og som vil få økte avgifter med Ap, så kan det føles urettferdig?

– Nei. Jeg velger å si at avgifter betaler vi på flere områder. Det er en del av skattesystemet, og må innrettes slik at det ikke skaper unødvendige problemer for folk.

– Men her risikerer du jo å skape unødvendige problemer for folk?

– Jo, men jeg går likevel ikke med på å si at det er urettferdig.

– Det må de bare tåle?

– Det er dine ord, sier Støre.