Slik rammes pensjonister av Støres skatteplan

210 000 norske pensjonister må punge ut nær 1,3 milliarder dersom Ap-leder Jonas Gahr Støre (56) blir statsminister og iverksetter sin nye skatteplan.

I snitt må norske pensjonister betale 1500 kroner mer i skatt per person, viser tall som SSB og Finansdepartementet har utarbeidet for VG.

Tallene viser også at Aps nye skatteregime rammer pensjonister i alle inntektsgrupper, også blant dem som har under 150 000 kroner i årlig inntekt må flere pensjonister betale økt skatt.

– Disse tallene avslører at Arbeiderpartiet bløffer når de hevder skattene deres bare rammer de med høy inntekt. 210 000 pensjonister i alle inntektsgrupper får altså økt skatt med Arbeiderpartiets skattepolitikk, sier finansminister Siv Jensen (Frp) til VG, og legger til:

– Og husk på at dette er mennesker som har jobbet hardt gjennom et langt liv og bygget landet. De sitter igjen med en beskjeden pensjon, også har de kanskje betalt ned boliglånet sitt. Da er det ingen rettferdighet i at Jonas Gahr Støre skal komme og kreve dem for masse ekstra i skatt. I tillegg kommer fem milliarder i økte avgifter, sier Jensen.

Hun har selv har økt avgiftene med rundt 3,3 milliarder kroner etter at hun ble finansminister.

Støre innrømmer: Vanlige folk kan også få skatte- og avgiftsøkning

6450 kroner i snitt

Av landets 842 000 pensjonister er det imidlertid bare 210 000 som ender opp med skatteøkning med Aps skatteplan, ifølge SSB-tallene.

De 210 000 pensjonistene som får økt skatt vil i snitt få 6450 kroner i skatteskjerpelse, ifølge Finansdepartementets beregninger.

VG mener: Skatteøkning må til

Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere de nye beregningene av Aps ferske skatteløfte. Men da VG tidligere i forrige uke intervjuet Støre om hvordan skatteøkningene ville ramme pensjonister, svarte han:

– Vil pensjonister som har en formue over 1,4 millioner komme ut i minus?

– Det vil jeg ikke spekulere på. Men dette handler om at vi må ha muskler til å kunne løse oppgavene våre bedre ved å styrke midlene til fellesskapet. Denne regjeringen har svekket fellesskapets inntekter og økt underskuddet ved å pøse inn oljepenger. Vi går til valg på å øke skattenivået med 15 milliarder fordi vi vil løse oppgavene våre bedre enn i dag for folk, blant annet pensjonistene, og da må flere bidra.

Se oversikten: Slik rammer Støres avgifts-pakke din lommebok

Taxfree-Siv: – En knyttneve i ansiktet på arbeidsfolk

– Små summer

Aps finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen kommenterer skattetallene slik:

– Tallene viser at 94 prosent av pensjonistene får lavere inntektsskatt med vårt opplegg. Så stemmer det at også pensjonister med nettoformuer på over 1,45 millioner får høyere formuesskatt, som alle andre med tilsvarende formue. Med vårt opplegg kan et pensjonistektepar eie en nedbetalt bolig verdt 11 millioner uten å måtte betale formuesskatt.

– For de aller, aller fleste utgjør dette små summer. Tre av fire får en økning på mindre enn 100 kroner i måneden, mens de med store formuer må belage seg på å betale noe mer, sier Marthinsen.