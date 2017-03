Seks av ti Høyre-velgere mener skattenivået er passe høyt

Et flertall av Høyres egne velgere mener de betaler passe mye skatt sett i forhold til det de får igjen. Flere fylkeslag tar likevel til orde for nye skattekutt på landsmøtet.

Siden Erna Solberg (H) ble statsminister, har hun kuttet skattene med nesten 20 milliarder kroner. Om det har ført til at Høyres velgere har blitt mer positive til å betale skatt, vites ikke, men seks av ti mener nå at skattenivået i Norge er passe høyt.

Det viser en spørreundersøkelse Infact har gjort for VG. På spørsmålet «sett i forhold til det du får igjen for å betale skatt, hva mener du om det norske skattenivået?» svarer 62 prosent av Høyres velgere at det er passe. 29 prosent mener skattene bør senkes.

Onsdag kunne VG fortelle at Erna gir 160 ganger mer i skattekutt til Norges rikeste: Folk flest – eller 94 prosent av befolkningen – har i snitt fått 3637 kroner i skattekutt. Det tilsvarer omtrent 10 kroner om dagen. Norges 1600 rikeste personer, som har 100 millioner eller mer i formue, har i snitt fått 575.000 kroner i skattekutt i året – eller omtrent 1600 kroner dagen.

Stortingsrepresentant og leder i Hordaland Høyre, Peter Christian Frølich, er ikke overrasket over at så mange av partiets velgere er fornøyde med dagens skattenivå.

Skatte-rabalder



– Vi har allerede redusert skattenivået, og da er det kjekt at så mange av velgerne våre mener vi har lagt oss på et fornuftig nivå, sier han til VG.

Frølich mener likevel at det er enkeltskatter som må fjernes. På Høyres landsmøte som starter på torsdag, er det ventet å bli rabalder om formuesskatten.

Tidligere har Høyre hatt i partiprogrammet sitt at formuesskatten skal fjernes helt. I årets programutkast, som skal behandles på landsmøtet, står det at formuesskatten skal beholdes, men at skatten på arbeidende kapital skal bort.

Dette er også Erna Solbergs holdning, ifølge Dagens Næringsliv. Dermed er statsministeren på kollisjonskurs med minst fem av sine egne fylkeslag.

– Dum skatt



Både Hordaland, Hedmark, Oslo, Akershus og Oppland Høyre ønsker å kvitte seg med formuesskatten. Fylkesleder Peter Christian Frølich i Hordaland mener det vil bli vanskelig å skille mellom arbeidende og annen kapital, slik programkomiteen legger opp til.

– Det enkleste og ryddigste er å avskaffe formuesskatten i sin helhet. Den skaper en urettferdighet i skattesystemet mellom bedrifter eid av nordmenn og bedrifter med utenlandske eiere, sier han.

– I oppgangstider har de fleste eiere klart å betale formuesskatt ved å tappe selskapet eller ta opp lån. Men i nedgangstider – når eiere må betale skatt uten å tjene penger – blir det ekstra synlig hvor dum denne skatten er.

Frølich har likevel stor respekt for at programkomiteen har ønsket å gi signaler om en moderat linje i skattepolitikken:

– Skattekutt blir ikke en hovedsak for Høyre, og det er helt riktig å prioritere andre saker nå. Likevel mener vi urettferdige enkeltskatter som formuesskatten må fases ut, sier han.

Lunkne Ap-velgere



I befolkningen som helhet mener 57 prosent at skattenivået er passe. 13 prosent mener det bør økes, mens 23 prosent vil ha skattene ned. Den siste gruppen er helt på linje med velgerne til Frp.

Seks av ti Frp-velgere mener skattene bør senkes, mens 30 prosent synes skattenivået er passe. Også to av tre Ap-velgere synes de betaler passe mye skatt.

Bare 16 prosent av dem som stemmer Ap mener skattene bør økes. Dermed kan det muligens straffe seg at partileder Jonas Gahr Støre har varslet skatte- og avgiftsskjerpelser på 15 milliarder hvis han blir statsminister.

Vil øke skattene



VG har også spurt folk hva de vil gjøre hvis staten trenger mer penger. 36 prosent mener den beste løsningen da vil være å øke skatter og avgifter. 19 prosent vil bruke mer av oljefondet, mens 14 prosent heller vil redusere tilbudet til innbyggerne. 31 prosent svarer «vet ikke» på dette spørsmålet.

Alle partiers velgere, med unntak av Høyre og Frp, mener den beste løsningen er å øke skatter og avgifter hvis staten skulle komme i pengenød. Blant Frp-velgerne vil 44 prosent heller bruke mer av oljefondet, mens 29 prosent mener det er bedre å redusere tjenestetilbudet.

36 prosent av Høyre-velgerne svarer «vet ikke» når de blir spurt om hva staten skal gjøre hvis den trenger mer penger. 25 prosent går inn for å redusere tilbudet, mens 22 prosent vil øke bruken av oljepenger.

