Jonas-skatten: Skatteøkninger tre ganger høyere enn Ap lovet

Arbeiderpartiet lovet skatteøkninger på maks 100 kroner i måneden, men flere nordmenn kan få en skattesmell trippel så stor hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister, viser VGs skattekalkulator.

– Jeg tror ikke inntil 300 kroner ekstra i måneden er spesielt belastende for dem som har opp mot en million kroner i inntekt, sier finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet til VG.

Mandag morgen lanserte VG en kalkulator hvor VGs lesere kan regne ut hvor mye de får i ekstraskatt (eller lettelser) hvis partileder Jonas Gahr Støre blir statsminister.

I en rekke intervjuer har Arbeiderpartiet tegnet et bilde av at deres skatteøkninger i hovedsak er rettet mot de rikeste i landet, og at folk flest vil merke lite.

Erna åpner for nullskattytere: – Bekymrer meg ikke

– Vårt løfte til velgerne at de som tjener under 600.000 kroner vil få en liten lettelse, eller om lag uendret skatt. Opp til en million vil det bli en liten økning, men bare 50 til 100 kroner i måneden. For lønninger over en million vil det bli skatteøkninger, og det forsvarer vi fordi det er de som har fått de største lettelsene i denne perioden, sier Marianne Marthinsen til VG 25. januar i år (se flere eksempler i faktaboksen).

Men ved hjelp av VGs kalkulator på VG.no/jonas blir skatteøkningene tydelige:

• Har du en inntekt mellom 565.400 og 600.000 kroner, så vil du få en økt inntektsskatt på inntil 1156 kroner i året. Det er ifølge SSB drøyt 504.000 nordmenn som har en inntekt mellom 500-600.000 kroner.

– En snau hundrelapp ekstra i måneden vil jeg si er om lag det samme som i dag. 1100 kroner i året kan bli realiteten for de med inntekt på rett oppunder 600.000 kroner. Vi er ærlige på dette, sier Marthinsen.

• Er inntekten mellom 600.000 og 1.000.000 kroner, er skatteøkningen på inntil 3541 kroner i året. Det tilsvarer drøyt 295 kroner i måneden – og er nær tre ganger så mye som Aps lovede maksskatt på 100 kroner mer i måneden. Drøyt 279.000 nordmenn har en inntekt mellom 750.000 og en million kroner, ifølge SSB.

I en meningsmåling VG omtalte i går svarte 47 prosent at de ikke stoler på Jonas Gahr Støres løfte om at skattenivået ikke skal økes utover 15 milliarder kroner de fire neste årene.



Jonas Gahr Støre holder tale på Utøya 4. august. AUF sin sommerleir.

Erna: Ap sminker



Statsminister Erna Solberg (H) mener tallene beviser det hun har hevdet lenge – at Aps skatteøkninger vil ramme flere enn partiet vil innrømme.

– Arbeiderpartiet har hele tiden forsøkt å sminke skatteøkningene og gi inntrykk av vanlige folk skulle slippe unna Aps skatteregning. Nå viser VG at man ikke kan ha tillit til disse løftene, og at både vanlige folk og bedriftene må betale mer i skatt, sier Solberg til VG.



VG intervjuet mandag Marthinsen på telefon om ekstraregningen.

– Hvis du kommer over 900.000 kroner i inntekt, så er du oppe i 1500 kroner i økt skatt i året.

– Men 900.000 er ikke det samme som én million kroner?

– Når du kommer over 965.000 kroner i inntekt, så er vi over 3000 kroner i skatt. Det er en skatteøkning som begynner å bli merkbar.

– Men dette er tre ganger så mye som det du lovet i januar, nemlig maks 100 kroner i måneden?

– Det er i snitt for de inntektsgruppene 600.000 til 1.000.000 kroner.

– I snitt er noe annet enn hvordan dette slår ut for hver enkelt velger. Blir ikke dette villedende?

– Nei, jeg mener dette ikke er villedende. Det er i tråd med det vi har sagt hele veien, sier Marthinsen.

Tabellen Marthinsen har holdt seg til er en såkalt fordelingstabell utarbeidet av Statsistisk sentralbyrå (SSB), som viser hvordan skatteøkningene i snitt slår ut.